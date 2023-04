Elezioni, a San Pietro solita strategia del silenzio per studiare l'avversario. E al territorio chi ci pensa?

SAN PIETRO VERNOTICO – Entro le ore 12 del 14 aprile prossimo dovranno essere consegnate le candidature per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Mentre in altri comuni chiamati al voto (sono 8 nel Brindisino) nonostante i vari accordi e disaccordi, più di qualche nome è saltato fuori e anche già le liste, in alcuni casi anche i simboli e i programmi elettorali, a San Pietro Vernotico tutto tace. Si lavora sotto traccia, si pubblicano post, anche comunicati su Facebook ma sempre poco trasparenti, senza nomi e cognomi, senza chiarezza. L’unico nome reso pubblico fino a questo momento è quello di Maria Lucia Argentieri, già vice sindaco di San Pietro, proposto da Pd e 5Stelle che anche a San Pietro per questa tornata elettorale si sono alleati. Ma a quanto pare lei non ha sciolto ufficialmente la riserva. E così i cittadini (tutti) non sono ancora stati messi al corrente di alcuna decisione o rinuncia.

Il 13 aprile prossimo il sindaco Pasquale Rizzo terrà un incontro pubblico per parlare di: risultati raggiunti, percorsi, progetti. Appuntamento alle ore 19 in piazza del Popolo: sarà lui il candidato per le prossime elezioni? O come molti ipotizzano questa volta si presenterà il suo braccio destro, la vice sindaca Giuliana Giannone? Lo scopriremo solo vivendo. Ad oggi nessuna comunicazione ufficiale. In via Brindisi è stato riaperto il comitato “Insieme per Rizzo” ma se sarà Rizzo o meno a volersi proporre ad oggi è un mistero. Anche in questo caso i “comuni mortali” non hanno notizie certe.

Poi c’è l’altra parte della sinistra, quella che dall’estate scorsa raccoglie i seguaci di Maurizio Renna, anche lui ex sindaco di San Pietro. Sono stati fatti riunioni, incontri, è stata addirittura creata una pagina Facebook “Nuova San Pietro”, da cui trapela(va) l’ipotesi che Renna potesse ricandidarsi, ma anche qui niente di ufficiale. Il nome di Maurizio Renna, però, è stato reso pubblico anche da “Pd-5stelle” quando nei giorni scorsi, proponendo la Argentieri, hanno chiesto allo stesso di fare un passo indietro. O almeno questo è quanto lascia intendere la nota diffusa sui social, “condivisa” anche da Pino Romano, l’ex consigliere regionale che ha rifondato il circolo Pd di San Pietro. Anche qui, quindi, si procede per ipotesi. Gli incontri continuano. Nei giorni scorsi Alberto Liaci presidente dell’associazione Per San Pietro ha reso pubblico (sulla pagina Facebook Nuova San Pietro) un documento a nome del gruppo “Riprogettiamo San Pietro”, in cui lascia intendere che potrebbe spuntare una nuova lista, “una proposta alternativa, autonoma libera”. Ma nulla di concreto.

Ancora una volta a San Pietro la sinistra è spaccata (almeno stando alle indiscrezioni raccolte fino ad oggi). La destra parrebbe unita, anche se qualcuno “dice che” anche su quel fronte “c’è maretta”. Ma sempre niente di ufficiale. Ad oggi ci sono comunicati e post che dicono e non dicono, passaparola e ipotesi, anche i soliti ben informati sono in confusione. E’ la solita strategia tutta sampietrana: silenzio fino alle fine, mistero fino alla consegna delle candidature, si studiano le mosse dell’avversario. Qualcuno è pronto a scommettere che sono state preparate addirittura più liste e che la scelta di una o dell’altra dipenderà dalle mosse del “nemico”. Certo la politica è questo, nessuno sta agendo contro legge. C’è tempo fino alle ore 12 del 14 aprile per consegnare le candidature e questo tempo a San Pietro Vernotico se lo prendono tutto.

La domanda però sorge spontanea: davvero si vuole il bene del paese? Davvero si vogliono cambiare le sorti del territorio? Se ancora non ci sono le idee chiare su chi proporre agli elettori e cominciare a lavorare al di là del mese concesso per la campagna elettorale, come si può pensare di pretendere fiducia? Probabilmente anche quest’anno alle urne si presenteranno i soliti seguaci dei soliti nomi, o di chi per loro. E il resto della storia i sampietrani la conoscono bene. Perché in tutto questo, quello che manca davvero è il rispetto per il territorio e i cittadini, tutti. Altrimenti la vera campagna elettorale sarebbe già cominciata. Anche con i soliti nomi.