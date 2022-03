Elezioni: Toni Matarrelli è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi

BRINDISI - Toni Matarrelli è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi, eletto con elezioni di secondo grado, cioè da sindaci e consiglieri comunali del Brindisino. Lo scrutinio è terminato intorno alle 21 di oggi, 6 marzo 2022, subito dopo il voto. Nessuna sorpresa, quindi, come pronosticato, il sindaco mesagnese (centro-sinistra) supera lo sfidante Angelo Palmisano (centro-destra), primo cittadino di Ceglie Messapica. Matarrelli ha raccolto 58.788 preferenze, Palmisano 22.538. Il voto è ponderato. I voti validi sono stati 259, tre le schede bianche, due le nulle. Matarrelli ha raggiunto il 72.3 per cento, Palmisano il 27.7 per cento.

L'affluenza, a mezzogiorno, ha sfiorato il 60 per cento. Alle 20, a urne chiuse, ha raggiunto infine l'84,08 per cento. Hanno votato 264 elettori, non hanno votato in 50. Il presidente della Provincia dura in carica quattro anni. Toni Matarrelli, nuovo presidente, succede a Riccardo Rossi (nella foto sopra, con Matarrelli), sindaco brindisino, che aveva presentato le sue dimissioni nel dicembre 2021, dopo le elezioni del nuovo Consiglio provinciale. Matarrelli era il "traghettatore", vice presidente facente funzioni.

Provincia unita e democratica: è questo il nome della lista che, alle elezioni per il Consiglio provinciale, ha visto il centro-sinistra brindisino unito, dal Partito Democratico alle liste civiche di area. L'esperimento ha funzionato: otto consiglieri su dodici. Lo schema è stato riproposto per l'elezione del presidente della Provincia, con i partiti di area che hanno serrato le file per far eleggere il primo cittadino Toni Matarrelli. Non pervenuti i Cinque Stelle, nonostante gli inviti da parte del centro-sinistra.

Il centro-destra, dal canto suo, è sembrato subito - numeri alla mano - fuori dai giochi. Ma se alle elezioni per il Consiglio provinciale erano presenti due liste - Brindisi Libera e Fratelli d'Italia - i partiti di quest'area hanno espresso un candidato comune: il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano (nella foto sopra, durante le operazioni di voto). Come detto, i numeri non erano dalla loro parte, ma è sicuramente una prova di unione in vista delle Amministrative 2023.

A stretto giro di posta, trenta minuti dopo l'esito del voto, sono arrivate le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "I miei più affettuosi auguri a Toni Matarrelli e a tutta la coalizione della Puglia che ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi con oltre il 72 per cento dei voti ponderati. Il lavoro di collaborazione istituzionale si concentrerà soprattutto sul rilancio economico del territorio provinciale e sulla crescita della qualità di vita dei cittadini brindisini. Al sindaco di Mesagne ora anche presidente della Provincia e a tutti i consiglieri, eletti qualche settimana fa, rivolgo il mio augurio di buon lavoro".

Articolo aggiornato alle 21:45 (dichiarazioni di Michele Emiliano)