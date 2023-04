Amministrative 2023, a San Donaci c'è anche una terza lista

SAN DONACI – Sono tre (e non due come riportato in un precedente articolo) i candidati sindaco a San Donaci, comune del Brindisino con meno di 15mila abitanti per il quale non è previsto, quindi, il ballottaggio. Ambisce alla fascia tricolore anche Vincenzo Chirivì detto “Ronzino”, 79 anni compiuti ieri, martedì 18 aprile. Si presenta con la lista civica “Uniti per San Donaci”.

Gli aspiranti consiglieri che sostengono la sua candidatura sono: Gianpiero Perrone 26 anni, Francesco Iaia 38 anni, Francesco Gioffreda 46 anni, Salvatore D’Amato 49 anni, Mariaceleste Maritati 33 anni, Aurora Leo 19 anni, Stella Nobile 44 anni, Lorenzo Guerrieri 35 anni e Brigida Lombardi 67 anni.

Gli altri due candidati sindaco per le amministrative 2023 (si vota il 14 e il 15 maggio prossimi) sono: Giancarlo Miccoli e Marcello Pennetta. Miccoli, medico presso l’ospedale Perrino di Brindisi, si presenta con la lista “Nuovi Orizzonti”, sostenuta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dal Movimento Nuovi orizzonti. I candidati per il consiglio comunale sono: Ettore Panna, Carmine Brogna, Amalia Mazzotta, Donato Pagano, Marco Lolli, Antonio Cavallone, Ludovica Pezzuto, Annalisa Presta Arcangela (detta Alessandra) De Mitri, Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Marco Gioffreda.

Marcello Pennetta, avvocato 54 anni, invece, si presenta con la lista civica “Progetto Comune”. I consiglieri sono: Salvatore Buffo detto Alessandro 45 anni, Enza Lubiana Del Prete 65 anni, Elena Gioffreda 33 anni, Francesco Indennitate 43 anni, Antonio Matteo 47 anni, Maria Elena Mauro della Marilena 50 anni, Antonio Pompameo 39 anni, Mariangela Presta 48 anni, Mario Presta 46 anni, Francesco Taurino 41 anni, Donato Vergine 61 anni e Teresa Vilei 58 anni.