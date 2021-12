Elezioni provinciali a Brindisi, oggi si vota: sono 339 gli elettori

BRINDISI - Sono 34 i candidati che si contenderanno i dodici posti da consigliere provinciale nel Brindisino. Si vota oggi, sabato 18 dicembre. La votazione si svolgerà dalle 8 alle 20 presso il salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia. Le liste presentate sono quattro, in totale gli elettori - sindaci e consiglieri comunali del Brindisino, quelli in carica - sono 338. Manca all'appello il Comune di Carovigno, in quanto in questo momento è commissariato.

Come si vota

Il consiglio provinciale è composto dal presidente (attualmente il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi) e dai consiglieri. Oggi si eleggono i consiglieri: sono dodici e durano in carica due anni. C'è un unico collegio elettorale e corrisponde all'intero territorio della provincia. Dunque, nel Brindisino abbiamo votanti da 19 comuni. Sarebbero 20 ma, come detto, Carovigno è commissariato. Le liste sono state sottroscritte da almeno 17 elettori. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati. Ogni elettore vota per un solo candidato alla carica di consigliere provinciale. E' ammesso, inoltre, il voto di lista.

Il voto ponderato

Uno non vale uno. E' il voto ponderato. Cosa si intende? I comuni vengono divisi in varie fasce, in base al numero di abitanti. Nel Brindisino abbiamo tre fasce. Ogni elettore esprime un "voto ponderato" in base alla città in cui è stato eletto. Un esempio: Brindisi rientra nella fascia dai 30mila ai 100mila abitanti. Ogni voto del singolo consigliere brindisino vale 327 voti, ovvero l'indice di ponderazione. La "fascia grigia" comprende i comuni con popolazione da 5mila a 10mila abitanti. E sono: Villa Castelli, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco, San Michele Salentino e Torchiarolo. Ogni voto di un elettore di questi comuni vale 384 voti. Poi, ci sono Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Oria, Latiano, San Pietro Vernotico, Cisternino, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino che si trovano in "fascia rossa" (dai 10mila ai 30mila abitanti), ogni voto del singolo elettore vale 228. Infine, ci sono quattro comuni in "fascia verde": Brindisi, Ostuni, Fasano e Francavilla Fontana. Come detto, in questo caso l'indice di ponderazione è pari a 327.

Le liste

La lista che ha presentato il numero massimo di candidati, ovvero dodici, è quella di centro-sinistra: Provincia unita e democratica. Corrono a parte i Cinque Stelle, che presentano sei candidati. Centro-destra disunito: Lega e Forza Italia insieme sotto il simbolo "Provincia libera", Fratelli d'Italia a parte. Di seguito, tutti i candidati divisi per lista di appartenenza.

Movimento 5 Stelle: Tiziana Motolese (48 anni), Marco Ruggiero (34 anni), Selena Nobile (41 anni), Gabriele Presta (42 anni), Anna Caroli (61 anni), Carlo Ferraro (65 anni).

Fratelli d'Italia: Cataldo Rodio (70 anni), Catia Albanese (28 anni), Luciano Cavaliere (42 anni), Francescantonio Conte (74 anni), Susanna Di Maggio (48 anni), Anna Ferreri (64 anni), Massimiliano Oggiano (52 anni), Giuseppe Bagnulo (47 anni), Luana Iaia (32 anni).

Provincia unita e democratica: Marco Argese (30 anni), Antonia Baccaro (43 anni), Giovanni Barletta (48 anni), Elio Ciccarese (56 anni), Valentina Fanigliulo (38 anni), Rosalia Fumarola (36 anni), Angelo Marasco (53 anni), Antonio Matarrelli (46 anni), Marina Luigia Melgiovanni (61 anni), Luana Mia Pirelli (43 anni), Cosimo Tardio (66 anni), Giuseppe Ventrella (48 anni).

Brindisi libera: Adriana Balestra (34 anni), Vincenzo Calabretti (28 anni), Pompea Cappelli (56 anni), Laura De Mola (51 anni), Michele Tommaso Lariccia (44 anni), Raffaele Martina (37 anni), Pasquale Santoro (51 anni).