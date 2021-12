Provincia di Brindisi, stop al voto: affluenza alta, oltre il 90 per cento

BRINDISI - Urna chiusa, stop al voto. Le elezioni provinciali 2021 nel Brindisino vedono un'affluenza che supera il 90 per cento dei votanti. Gli elettori erano 339, hanno votato in 318 (il 93,81 per cento degli aventi diritto) alle 20 del 18 dicembre 2021. Al voto i consiglieri comunali e i sindaci della provincia. Mancava all'appello Carovigno, in quanto commissariata. Quattro le liste. La lista che ha presentato il numero massimo di candidati, ovvero dodici, è quella di centro-sinistra: Provincia unita e democratica. Hanno corso a parte i Cinque Stelle, che hanno presentato sei candidati. Centro-destra disunito: Lega e Forza Italia insieme sotto il simbolo "Provincia libera", Fratelli d'Italia a parte. Domani si conosceranno i risultati.

Intanto, sempre oggi, l'attuale presidente della Provincia Riccardo Rossi ha annunciato le sue imminenti dimissioni. Dopo le indiscrezioni, è arrivata la conferma da parte del diretto interessato. Nominerà, con decreto, un nuovo vice-presidente tra gli eletti. I ben informati dicono che la scelta sarà squisitamente politica. Rossi, con decreto - visto che l'attuale vice Giuseppe Pace decade con le elezioni -, potrebbe scegliere un "successore" facente funzioni. E' bene ricordare che le competenze della Provincia sono: edilizia scolastica (scuole superiori), strade (provinciali, ça va sans dire) e ambiente. Il facente funzioni quanto resterebbe in carica? Qui le ipotesi sono due. O il tempo di indire nuove elezioni per una nuova presidenza. O, comunque, potrebbe rimanere in carica due anni, fino alla scadenza naturale del mandato da consigliere provinciale. Infatti, esiste uno sfasamento temporale tra Consiglio e presidente, causato dal Covid. La scadenza naturale del presidente della Provincia è ottobre 2022.