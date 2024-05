Villa Castelli, tra Barletta e Franco spunta il terzo candidato: è Rossini

VILLA CASTELLI - Scaduto il termine per la consegna delle liste, i giochi sono fatti anche a Villa Castelli. Con una sorpresa, arrivata in zona Cesarini: il terzo candidato sindaco e la terza relativa lista. In vista delle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, i due candidati - già noti da tempo - si preparano alla sfida elettorale in compagnia di un terzo sfidante. Si tratta del sindaco uscente, Giovanni Barletta, e dello sfidante Pietro Franco, a cui si aggiunge Antonio Rossini. Trattandosi di comune di poco meno di 9 mila abitanti, le elezioni si decideranno al primo turno.

"Diventerà bellissima" è la lista che appoggia Barletta. Ed è stata presentata alle 18 di venerdì 10 maggio 2024. "Lavoreremo nel cambiamento, ma con la continuità di questi cinque anni. Ci crediamo perché abbiamo una svolta alla nostra città. E' pronto un programma per un altro quinquennio, che darà ancora di più un salto di qualità alla nostra cittadino", ha dichiarato il sindaco uscente e candidato.

La lista civica "Pietro Franco sindaco" è stata presentata nella mattinata di sabato 11 maggio. Il candidato ha dichiarato: "La composizione della lista si caratterizza per la presenza di candidati d'esperienza e giovani ingressi. Vogliamo lavorare con le persone e per le persone. Curare il paese che amiamo, coinvolgere e ascoltare tutti senza lasciare indietro nessuno. Siamo prima di tutto un gruppo di amici pronti a lavorare bene insieme per Villa Castelli".

Infine, è stata presentata allo scadere "Uniti per Villa Castelli", a supporto del candidato sindaco Rossini. La lista, si legge in una nota, "si pone come un'iniziativa trasversale, aperta a tutti senza distinzioni di provenienza politica. Questa lista civica, infatti, si propone di portare avanti le proprie idee e l'esperienza professionale dei suoi membri per promuovere un progetto di partecipazione collettiva alla vita del paese".

Candidato sindaco: Giovanni Barletta

Diventerà bellissima: Francesco Amico (52 anni), Monica Casale (54 anni), Donata Errico (40 anni), Daniela Fumarola (39 anni), Fabiana Gallone (31 anni), Virginia Giancola (31 anni), Rocco Muolo (69 anni), Marialuisa Neglia (40 anni), Francesco Nigro (60 anni), Giuseppe Sasso (53 anni), Maria Siliberto (42 anni), Giovanni Barletta (51 anni).

Candidato sindaco Pietro Franco

Pietro Franco sindaco: Cataldo Elia, Franco Andrea, Siliberto Anna Maria, Roberto Cinieri, Leonarda Bellanova, Pierpaolo Fieschi, Giuliana Bellanova, Sabina Rubino, Donatello Pugliese, Debora Della Porta, Pamela Urgesi, Ciro Stefani.

Candidato sindaco: Antonio Rossini

Uniti per Villa Castelli: Francesco Intermite, Antonio Siliberto, Mario Ligorio, Giovanni Esposito, Fabiana Vestita, Maria Addolorata Orlando, Donata Caliandro, Giovanni Chirico, Lushka Ervis.