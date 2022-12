Emiliano: "Chi è passato con Calenda è fuori dalla maggioranza"

Se si passa ad Azione e Italia Viva, partito che non ha mai lesinato critiche alla maggioranza pugliese e al Movimento 5 Stelle, che di tale maggioranza fa parte, si è automaticamente fuori dalla maggioranza di questa Regione: è il succo del discorso che fa Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, qualche ora dopo l'annunciato passaggio di tre consiglieri regionali al partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, il leader di Italia Viva era a Bari, per annunciare la nascita del nuovo gruppo nato in consiglio regionale e composto da Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, ex Pd e da Sergio Clemente, ex "Popolari con Emiliano".

Amati e Mennea fuori dalla maggioranza, per Emiliano la questione è semplice: "Il partito che ha accolto i due consiglieri è da sempre dichiaratamente ostile ovunque in Italia al Movimento 5 Stelle che pure costituisce forza politica di riferimento della giunta regionale da me presieduta. L'uscita odierna, quindi, più che provocatoria e incoerente, dimostra un disprezzo per la politica come corretta e seria relazione tra i soggetti politici. Giudico pertanto la dichiarazione del leader politico nazionale e dei suoi neoadepti locali di voler rimanere in maggioranza niente di più che una dimostrazione di mancanza di rispetto e di senso delle istituzioni politiche della Regione Puglia. Dopo avere acquisito parere conforme da tutte le forze di maggioranza, non posso che estromettere formalmente dalla maggioranza tutti i consiglieri che oggi hanno aderito alla nuova formazione politica".

Insomma, in maggioranza da oggi non c'è più spazio per Fabiano Amati e Ruggiero Mennea. A stretto giro di posta arriva il plauso del Movimento 5 Stelle, uno dei bersagli preferiti del partito di Carlo Calenda, partito definito "terzo polo" e con forti ambizioni elettorali. Dicono i 5 Stelle: "Nella coalizione di governo della Regione Puglia non può esserci spazio per Azione e Italia Viva. Abbiamo chiesto su questo una posizione netta al presidente Emiliano, che è subito arrivata. Ancora oggi Calenda non ha fatto altro che esprimere disprezzo nei confronti delle scelte di questo governo regionale e del M5S. La scelta fatta dagli oramai ex consiglieri regionali del Pd, Amati e Mennea, passati ad Azione, li pone in antitesi con le forze di governo regionale. E' inaccettabile che ora questi consiglieri pretendano di rimanere in maggioranza, dopo aver fatto da sempre opposizione interna. Il dubbio è che a loro interessi solo non perdere poltrone come quella della presidenza della commissione Bilancio (il riferimento è ad Amati, ndr)".