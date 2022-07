Emiliano sindaco di Puglia, nominato il coordinatore cittadino a Ostuni

OSTUNI - Sabato 16 luglio a Ostuni, presso l'hotel Montesarago il movimento "Emiliano sindaco di Puglia", ha indetto una conferenza stampa per nominare il coordinatore cittadino della cittàdi Ostuni. Il coordinatore provinciale Claudio Santoro (nominato direttamente dal presidente della RegionePuglia Michele Emiliano e dal senatore Giovanni Procacci) ha dato l'incarico ufficiale di coordinatore territoriale della città bianca a Giuseppe Sgura tramite una missiva ufficiale che riportava il seguente testo: "In questa fase politica ed organizzativa, che vede il nostro movimento 'Emiliano sindaco di Puglia' pronto ad intraprendere un percorso aggregativo in tutta la provincia di Brindisi, sono lieto di affidarti, in qualità di coordinatore provinciale di Brindisi, l'incarico di coordinatore cittadino per la città di Ostuni. Questa fase è un punto di partenza nuovo, dal quale noi tutti non possiamo prescindere per ribadire il ruolo di guida politica che il movimento 'Emiliano sindaco di Puglia', espressione del presidente Michele Emiliano, deve svolgere nel territorio".

Prosegue la missiva: "Questo lavoro, complesso e delicato, deve coinvolgere tutti coloro che si rivedono in un progetto di aggregazione sociale per intraprendere il bene della comunità. Confidando nel tuo generoso impegno e sulla tua riconosciuta capacità di iniziativa. In fase di conferenza si è discusso su quali saranno le volontà politiche da parte del movimento, per il futuro di Ostuni in vista delle prossime elezioni amministrative".

Giuseppe Sgura, coordinatore cittadino del movimento 'Emiliano sindaco di Puglia', ha dichiarato: "Ringrazio innanzitutto il coordinatore provinciale Claudio Santoro per il prestigioso incarico che mi ha affidato, cercherò di portare avanti questo impegno con dedizione e passione per il bene della comunità ostunese. Insieme al coordinamento provinciale porteremo avanti la politica regionale del presidente Emiliano, pur mantenendo una nostra autonomia a livello territoriale. Il civismo rappresenta un modo per poter interloquire con più persone che hanno idee affini e che possono unirsi per il bene comune. Il nostro pensiero principale va alla città di Ostuni, vista la situazione in cui ci troviamo, con le commissarie alla guida della città. Ci sono diversi temi da cui ripartire, come la sanità, l’agricoltura, il turismo, temi che sono venuti meno in questi anni e su cui bisogna intervenire immediatamente".

Claudio Santoro, coordinatore provinciale del movimento Emiliano Sindaco di Puglia, ha spiegato che "il civismo attualmente si trova in una fase politica secondo il nostro punto di vista cruciale. Intraprendere un percorso provinciale con il movimento 'Emiliano sindaco di Puglia', vuol dire avere la fiducia diretta del presidente della regione, ecco perchè noi vogliamo portare avanti con determinazione una politica affine a quella regionale, seguendo quelli che sono i modelli vincenti in ogni settore, e dimostrando all'intera provincia che i territori saranno monitorati costantemente per avere i propri diritti. Su Ostuni, abbiamo individuato, come coordinatore cittadino, Giuseppe Sgura, una persona equilibrata, seria e che ama il territorio, lo dimostra l'ampio consenso che lo ha visto candidato nel 2019, alle ultime elezioni comunali, è stato il primo dei non eletti. L'obiettivo deve essere quello di realizzare un programma di ampia visione, che non sia preparato nell’ultimo mese della campagna elettorale, perché la popolazione ha bisogno di valutare e di ricevere certezze per il proprio futuro".

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente Michele Emiliano, ha affermato: "In questo momento, in provincia di Brindisi, abbiamo un serio problema, la carenza di medici. Abbiamo raggiunto livelli di emergenza, la Asl realizza i bandi e non si presenta nessuno. Senza medici, la sanità difficilmente è possibile intraprenderla. Non mi trova purtroppo d'accordo la proposta del direttore generale Asl Flavio Roseto di costruire un nuovo ospedale su Brindisi, in quanto il Perrino ha un'ubicazione strategica, al centro del territorio. Piuttosto, si potrebbe costruire una nuova ala essendoci gli spazi e ristrutturarlo, senza uno spreco importante di risorse pubbliche. Per quanto riguarda l’ospedale di Ostuni, abbiamo preso l'impegno di monitorarlo costantemente 'e non lasciarlo più orfano'. Stiamo rivendicando con forza quello che è previsto dal piano di riordino, ad oggi non attuato appieno, e cercandodi rafforzare alcuni servizi. Il primo piano è già cantierizzato, mentre per quanto riguarda il piano terra, c'è già una delibera di impegno di spesa per Ostuni di circa 3 milioni e 400mila euro ed è stato già commissionato il progetto che sarà pronto a breve con la gara che sarà fatta già il prossimo autunno".