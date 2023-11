"Enel non ha progetti concreti per il futuro di Cerano: dobbiamo reagire"

BRINDISI - La notizia non giunge inattesa, era nell'aria, come un uovo di Pasqua dalla sorpresa sgradita, direbbe qualcuno. Qualcun'altro, il deputato brindisino Mauro D'Attis (Forza Italia), non fa giri di parole: "Ho atteso pazientemente e in silenzio, ma ora ritengo che sia arrivato non solo il momento di parlare, ma di reagire. Dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Enel sulla centrale di Brindisi, con cui ha escluso la ricoversione, abbiamo di fatto appreso che non c'è alcun vero piano industriale per il sito, se non vaghi progetti per il futuro". Inutile dire che l'argomento è sul tavolo da anni: la decarbonizzazione e, dunque, il destino della centrale Federico II di Cerano. E dei suoi lavoratori, ovviamente. E dell'indotto.

La nota del parlamentare giunge dopo che l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, ha presentato stamattina (mercoledì 22 novembre) l'atteso piano industriale 2024-2026. In breve: nel documento non c'è alcun riferimento specifico ai territori in cui opera la multinazionale, fra cui il sito di Cerano (e quello di Civitavecchia). La centrale brindisina è destinata alla dismissione. E dopo? Nulla di concreto sul tavolo. Prosegue la nota diramata da D'Attis: "Lo dico con chiarezza. Non ci stiamo. Non ci stiamo e non escludo ci possano essere azioni amministrative forti anche da parte del sindaco di Brindisi affinché Enel chiarisca i dettagli della sua presenza per il futuro. L'ad Cattaneo chiama in causa il Governo il cui intervento a questo punto è indispensabile".

La chiosa del parlamentare azzurro è un memento a futura - neanche troppo remota, il 2025 è dietro l'angolo - memoria: "Nessuno, Enel compresa, deve dimenticare quanto Brindisi abbia dato in termini di produzione energetica per il Paese e oggi sarebbe inaccettabile assistere alla desertificazione del sito industriale senza alcuna alternativa seria e positiva per il futuro". L'assenza di progetti concreti dopo la decarbonizzazione - l'uscita dal carbone, come accennato, è prevista nel 2025 - comporterebbe uno shock non indifferente per Brindisi e non solo. Basti pensare ai lavoratori diretti e a quelli dell'indotto che ruota attorno alla centrale.

Nella nota, D'Attis chiama in causa il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. E' abbastanza pacifico immaginare che lo stesso primo cittadino fosse a conoscenza della pubblicazione del comunicato del parlamentare. Marchionna coordina il comitato post carbone. La prossima riunione potrebbe essere convocata a breve, tra venerdì 1 dicembre e lunedì 4 novembre. Adesso che la soluzione risulta chiara si susseguiranno una serie di approfondimenti, valutazioni e consultazioni. Questo tavolo prevede la presenza di attori istituzionali, sindacati e organizzazioni datoriali. Non è escluso, sempre a breve, il coinvolgimento di altri attori istituzionali: i Comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco. Perché, come detto, la questione non riguarda solo Brindisi.