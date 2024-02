Indagini e dimissioni del sindaco: verso lo scioglimento del Consiglio comunale

ERCHIE - Dopo le dimissioni dell'ex sindaco di Erchie, Pasquale Nicolì, il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, ha avviato la procedura di scioglimento del medesimo consiglio comunale. Le dimissioni del primo cittadino - conseguenti al suo coinvolgimento, insieme a tutta la Giunta, in un'indagine - sono divenute irrevocabili proprio oggi, venerdì 23 febbraio 2024. Il prefetto La Iacona ha applicato quanto previsto dal testo unico degli enti locali. Ha inoltre ravvisato che, in attesa del decreto del presidente della Repubblica, ricorrano i presupposti per sospendere intanto il Consiglio comunale e nominare il commissario prefettizio. Questo ruolo sarà ricoperto da Antonio Giaccari, viceprefetto vicario in servizio presso la prefettura di Lecce.

L'ex sindaco Nicolì aveva rassegnato le dimissioni il 2 febbraio scorso, con una nota diffusa attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Egidio Albanese (la nota è disponibile integralmente a questo link). Le dimissioni seguono il noto terremoto giudiziario che a inizio 2024 ha scosso il Comune di Erchie. Il 9 gennaio Nicolì era finito ai domiciliari insieme all'assessore Vito Oronzo Bernardi. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dei sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro, avevano portato all'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore. Il primo cittadino, in base alla legge Severino, era già stato sospeso dal prefetto.

Il 6 febbraio anche l'ex assessora Pamela Melechì si era dimessa. Poi, tre giorni dopo, le era stato revocato l'obbligo di dimora disposto dal gip, su istanza dei legali della politica, gli avvocati Cosimo Lodeserto e Aldo De Rinaldis. Di fatto, tutta la Giunta di Erchie è indagata, anche il vice sindaco Giuseppe Polito e l'assessora Lina Ferrara (come ricostruito in questo articolo). Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita e anche di una presunta violenza sessuale da parte dell'assessore Bernardi.