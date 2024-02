In seguito al terremoto giudiziario arrivano le dimissioni del sindaco Nicolì

ERCHIE - A meno di un mese dall'arresto del sindaco di Erchie Pasquale Nicolì e dell'assessore Vito Oronzo Bernardi (entrambi ai domiciliari), arrivano, nella serata di venerdì 2 febbraio, le dimissioni del primo cittadino. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dei sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro, hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore: arresti domiciliari per i due politici e obbligo di dimora per l'assessora Pamela Melechì e per l'ex responsabile dell'area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale. Il primo cittadino, in base alla legge Severino, era stato sospeso.

Tutta la Giunta di Erchie è indagata, anche il vice sindaco Giuseppe Polito e l'assessora Lina Ferrara (come ricostruito in questo articolo). Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita e anche di una presunta violenza sessuale da parte dell'assessore Bernardi, Nei giorni scorsi il Riesame aveva rigettato le istanze delle difese. Di seguito, pubblichiamo integralmente la nota di Pasquale Nicolì, diffusa attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Egidio Albanese.

I motivi delle dimissioni

Gentili concittadini, cari elettori che avete creduto e permesso, con il vostro voto, di avviare l’avventura del cambiamento nella nostra comunità, dopo oltre 15 anni di gestione amministrativa disinvolta e disordinata, in cui il principio di legalità era divenuto fonte di disturbo nella gestione della cosa pubblica, con profondo rammarico sono costretto a comunicarvi che il sogno del cambiamento, mio tramite, è divenuto irrealizzabile.

L’efferato, continuo e costante accanimento delle opposizioni contro ogni forma di cambiamento, unitamente alla granitica, gattopardiana volontà della struttura amministrativa del comune di conservare i propri privilegi, hanno reso l’avventura impossibile da proseguire, facendola diventare un’ulteriore disavventura per la nostra comunità. Dopo i furbetti del cartellino e gli arresti per corruzione, oggi siete ancora una volta costretti a salire agli onori della cronaca per le accuse di concussione e la conseguente fine dell’amministrazione Nicolì.

Sono dispiaciuto e rammaricato per avervi dato questa ulteriore delusione, che credo il tempo e la storia riscriveranno nella sua giusta dimensione, allorquando verrà alla luce la vera verità. Ci tengo tuttavia a farvi sapere, lo crediate o meno, che il mio unico intento è stato quello di attuare il cambiamento in tutti i settori del vivere civile e nell’organizzazione della macchina amministrativa, per renderla finalmente efficiente e dinamica e porla al servizio esclusivo della comunità. Purtroppo, però, così non è stato.

Qualcuno ha scritto che senza volontà non c’è cambiamento e ciò ho sperimentato essere profondamente vero, poiché alla mia volontà di innovazione, progresso e cambiamento, si è contrapposta quella di autoconservazione della struttura amministrativa e della politica bramosa di potere e il risultato è sotto i vostri occhi. Gli arresti hanno chiuso il cerchio ed affossato ogni speranza di riforma e innovazione. L’errore più grave che ho commesso in questa avventura è stato quello di sottovalutare gli effetti del cambiamento e di sottostimare le reazioni degli attori sulla scacchiera, di tutti gli attori, ignorando la forza di

quel principio di conservazione, volto al mantenimento delle vere e proprie abitudini e comportamenti, che hanno mosso tutti i soggetti interessati.

Da qui le “incomprensioni”, i blocchi amministrativi, i ritardi nella gestione, l’inerzia e la mancata accettazione del nuovo e diverso modo di operare e rapportarsi con la cittadinanza, il subdolo ostruzionismo del fare senza dar conto a nessuno e di affossare sul nascere ogni iniziativa amministrativa per l’attuazione del programma di mandato, i racconti e le denunce, il vero e proprio muro dell’apparato burocratico, che hanno impedito alla mia amministrazione di decollare nella direzione sperata e da voi voluta. Bisognava cambiare tutto, perché tutto rimanesse com’era!

Di tutto questo vi chiedo scusa, anche se non ho più la possibilità di rimediare.

Quando i riflettori su questa vicenda saranno spenti e la verità sarà venuta alla luce, la mia amministrazione, comunque, non sarà più in carica, ma voi non dovete credere che il cambiamento sia impossibile ed è per questo che vi invito a non abbandonare la speranza, perché di certo altri più fortunati di me ve lo assicureranno.

Nel comunicarvi che ho rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco, che mi avete onorato di ricoprire, sento il bisogno di ringraziarvi ulteriormente per la stima e la fiducia che mi avete riservato, nella speranza di non dimenticare, perché convinto che non le rimpiangerete quando questa vicenda avrà fine. Grazie ancora.

