Europee: la candidata Rosa D’Amato e l'on Angelo Bonelli a Brindisi

BRINDISI - Martedì 14 maggio l’On. Angelo Bonelli, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Rosa D’Amato, europarlamentare del gruppo Verdi Europei e oggi candidata per la circoscrizione del Sud Italia nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra alle imminenti Elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno prossimi incontreranno la cittadinanza e la stampa alle ore 16:30 presso la sala Mario Marino Guadalupi a Palazzo di Città a Brindisi.

L’incontro da inizio alla campagna elettorale nella Puglia Salentina per il rinnovo del Parlamento Europeo. A darne notizia sono i due co-portavoce per la provincia di Brindisi per Europa Verde, Caterina Marini e Domenico Turrisi.

Tanti i temi che verranno trattati dagli ospiti durante la conferenza stampa, sia riguardanti le problematiche socio-economiche-ambientali nazionali, sia l’attività politica europea già svolta nell’ultima legislatura da Rosa D’Amato, sia le sfide che il nuovo Parlamento Europeo dovrà affrontare nell’immediato futuro.

Strategica e importante sarà la presenza di esponenti del partito ecologista nazionale Europa Verde nel nuovo Parlamento Europeo, ma ancora più importante sarà riuscire a eleggere un deputato per il Sud Italia. Tutti i cittadini della provincia di Brindisi sono invitati a partecipare.

