Europee, M5S verso le elezioni: Valentina Palmisano prima nella circoscrizione Sud

BRINDISI - Se per la composizione definitiva delle liste del M5S in vista delle elezioni europee occorrerà attendere il termine della consultazione del 26 aprile, intanto un dato di fatto è già assodato: l'ex parlamentare ostunese Valentina Palmisano è la candidata più votata dai pentastellati nella circoscrizione Sud. E la seconda più votata in tutta Italia, dietro a Gaetano Pedullà (catanese ma residente a Milano). All'esito delle consultazioni di ieri, lunedì 22 aprile 2024, la presidente del Consiglio comunale della Città Bianca ha staccato di 80 lunghezze la seconda, l'irpina Maura Sarno: 965 voti per Palmisano, 885 per Sarno, che divide il risultato con Danilo Della Valle, altro campano ma di Caserta. Gli altri due brindisini candidati erano l'ostunese Domenico Aldo Pecere (276 voti) e Cosimo Carulli (273 voti), di San Pietro Vernotico. I votanti complessivi sono stati 23.744, a fronte di 159.908 aventi diritto. L'affluenza al 14.85 per cento, stando ai dati pubblicati dal Movimento, è tutt'altro che entusiasmante.

Intanto, il logo del Movimento 5 Stelle - con l'hashtag #pace - è stato presentato ufficialmente dal presidente Giuseppe Conte durante la trasmissione "In mezz'ora" su RaiTre. L'ex presidente del Consiglio ha ribadito ancora una volta che, a differenza di altri leader, non si candiderà alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno prossimi. "E' un inganno agli elettori, se metto il mio nome sulla scheda e poi non vado in Europa, non sono conseguente: dico ad altri leader, questo è un modo per ingannare gli elettori", ha dichiarato. Tornando al territorio, la Puglia fa parte della circoscrizione Sud - insieme a Campania, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise -, i cui candidati in lista saranno 18. E altrettanti dovrebbero essere poi gli eletti che andranno in Europa. Il capolista sarà l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che sarà tra l'altro a Brindisi il 24 aprile.

Tornando alla più votata dagli attivisti nella Circoscrizione Sud, Valentina Palmisano ha 41 anni ed è ostunese doc. Si è laureata in Giurisprudenza nel 2008 con la votazione di 110 e lode. Avvocato civilista, si occupa principalmente di tutela dei diritti civili, familiari e dei minori. Nel 2018 viene eletta con il Movimento 5 Stelle alla Camera, dove rimarrà fino al 2022. Dal luglio 2023 è presidente del Consiglio comunale nella sua Ostuni. Ieri sera, attraverso un post su Facebook, ha annunciato il suo risultato alle consultazioni: "Vi annuncio che il mio nome figurerà nella lista del M5S per le prossime elezioni europee. Il vostro supporto e la passione che avete dimostrato sono la vera forza di questa campagna. Grazie di cuore! Il nostro cammino insieme sta portando cambiamenti tangibili. Nelle ultime settimane ho iniziato a viaggiare nella circoscrizione Sud, incontrando i nostri gruppi territoriali. La vostra energia e le vostre storie sono la mia principale fonte di ispirazione. Partendo dalle aree interne del nostro Paese, fino alle grandi città della nostra circoscrizione, desidero ascoltare ogni voce e comprendere a fondo le esigenze di ogni comunità. Questa è la nostra missione: costruire un'Europa che ascolta e che agisce, cominciando proprio da voi".