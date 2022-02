Ex Fiera mostra, a Francavilla Fontana Consiglio comunale monotematico

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 3 marzo alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e venerdì 4 marzo alle ore 16.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria e monotematica nella sala consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. La massima assise cittadina discuterà l’ordine del giorno "Uso e destinazione del complesso immobiliare ex Fiera Mostra, acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Francavilla Fontana".

Il Consiglio monotematico – richiesto dai consiglieri dei gruppi Idea per Francavilla, Articolo 9, Libera Francavilla, Direzione Francavilla e Movimento 5 Stelle – affronterà la questione del futuro dell’ex Fiera dell’Ascensione alla luce del nuovo scenario innescato dalla ricomposizione della proprietà in capo all’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo dei consiglieri comunali, come si evince dalla richiesta fatta pervenire al presidente Attanasi, è "approfondire pubblicamente la questione" e impegnare il sindaco e la Giunta "a dare seguito alle iniziative già intraprese e finalizzate ad acquisire nel più breve tempo possibile il pieno e completo possesso dell’immobile", alla luce del mancato rilascio delle chiavi da parte del commissario straordinario dell’Ente fiera mostra dell’Ascensione, Donato De Carolis.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio85.