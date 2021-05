Ex mercato ortofrutticolo, alla rigenerazione partecipano i cittadini

FASANO – La rigenerazione di tutta l’area per ridare vita una zona importante della città, a pochi passi dal centro. E restituire a Fasano un complesso completamente riqualificato, #senzamuro e al passo con i tempi, dopo anni di abbandono e di incuria. L’ex mercato ortofrutticolo rinascerà grazie a un progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’area che si trova in completo stato di degrado. Un altro impegno preso dall’amministrazione Zaccaria e che oggi prende forma attraverso l’avvio di un programma di rigenerazione urbana partecipato, che prevedrà, cioè, il diretto coinvolgimento dei cittadini. La comunità, infatti, sarà protagonista attiva della rigenerazione. I cittadini potranno lanciare idee, proposte, esprimere la propria opinione sulle migliori scelte da adottare per ridare vita all’area rispondendo a un questionario che sarà proposto a tutta la cittadinanza di Fasano.

Obiettivo è recuperare l’edificio e il patrimonio immobiliare esistente, sia dal punto di vista architettonico che funzionale, e individuare soluzioni che possano rendere la struttura un complesso polifunzionale dove ospitare, ad esempio, convegni, iniziative culturali, sociali e per il tempo libero. E ancora aree giochi, piccole attività commerciali, più parcheggi, posti sicuri per le bici, attività di ristorazione. L’area sarà ripensata in modo più organico e compatibile con il contesto, sarà resa più attrattiva e dotata di uno spazio verde polifunzionale da vivere ogni giorno dell’anno. Per questo progetto di rigenerazione urbana Fasano si candida a un finanziamento ministeriale che prevede l’assegnazione ai Comuni di contribuiti per iniziative di tale genere volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

"Prima di elaborare la proposta definitiva da candidare vogliamo conoscere le proposte dei cittadini per raccogliere idee e suggerimenti che possano rispondere alle esigenze della comunità – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Il coinvolgimento di tutta Fasano è importante perché ci consentirà di dare forma a un progetto che possa rispondere ai bisogni reali della città, alle priorità dei cittadini e rigenerare un’area che appartiene a tutti e che potrà essere finalmente vissuta. Il nostro obiettivo è quello di progettare insieme il futuro di quest’area nell’ottica di una visione della città in cui tutti siamo protagonisti. La Fasano che vogliamo passa attraverso il coinvolgimento di ogni cittadino perché solo così potremo costruire una città davvero a misura delle esigenze della comunità".

Il questionario e? completamente anonimo. I risultati saranno condivisi con la cittadinanza a fine sondaggio.

"La nostra intenzione – dice l’assessore all’Urbanistica Gianluca Cisternino – è 'aprire' lo spazio dell'ex Mercato ortofrutticolo, ormai dismesso da anni, e renderlo finalmente uno spazio urbano aperto, verde, pubblico e soprattutto #senzamuro, che possa ospitare servizi di pubblica utilità. La rigenerazione di uno spazio così importante passa attraverso l’indispensabile partecipazione attiva dei cittadini perché solo riprogettando insieme questo spazio potremo renderlo più funzionale. La progettazione interesserà l’intero Aru 10: non soltanto l’area dell’ex mercato, ma l’insieme della rete viaria che circonda il mercato e le tante piazzette che sono presenti nella zona e che saranno riqualificate".