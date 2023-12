FdI, circolo Brento contro gruppo consigliare: “Ostruzionismo da condannare”

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo un intervento del circolo Brento riguardo agli episodi accaduti oggi, giovedì 21 dicembre, durante il consiglio comunale di Brindisi.

Il comitato direttivo del circolo Brento si è riunito in seduta straordinaria a seguito degli episodi accaduti in seno al consiglio comunale odierno. Innanzitutto intendiamo manifestare al sindaco Marchionna ed alla maggioranza di Governo cittadino, nonchè all'intero consiglio comunale ed infine ai cittadini tutti il nostro profondo disappunto circa il comportamento del Gruppo di Fratelli d'Italia (con esclusione di Roberto Quarta) ed è per questo che sentiamo il dovere di chiedere scusa. Noi del Circolo “Brento” condanniamo con convinzione l'atteggiamento, che definire ostruzionistico è poca cosa, assunto dal Gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale poiché qualunque ne sia la ragione non giustifica il mezzo adottato della “disertazione”.

Riguardo poi all’annunciata espulsione fatta dal “commissario cittadino” nominato dal “commissario provinciale” (di seguito “commissario del commissario”) riteniamo di dover, nostro malgrado, assumere la difesa del consigliere Quarta poiché nella circostanza appare come l’unico componente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha avuto la decenza di rappresentare lo stesso Gruppo politico in Consiglio.

Rinnoviamo infine, a tutti i circoli e ai singoli iscritti di Fratelli d’Italia l’invito ad organizzarsi per definire una strategia comune allo scopo di giungere a una definitiva unità del nostro partito sul territorio e, finalmente, alla elezione di un nuovo coordinatore cittadino, il tutto sulla base di proposte politiche condivise; tutto ciò per riportare la Politica nel suo alveo naturale e scongiurare il ripetersi di episodi come quello verificatosi stamattina in seno al Consiglio Comunale.