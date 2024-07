FdI ferma su richiesta azzeramento giunta: resta la distanza con Marchionna

BRINDISI – Fratelli d’Italia resta ferma sulla propria posizione. Nessuna proposta al sindaco Marchionna, se prima lo stesso non procederà con l’azzeramento delle deleghe della giunta. Il concetto è stato ribadito ieri (giovedì 4 luglio), nel corso di un lungo confronto interno al partito. La richiesta di reset era già stata formalizzata attraverso un documento consegnato tre giorni fa al primo cittadino e poi rinnovata il giorno successivo, durante un incontro fra Marchionna e i 18 consiglieri comunali su 20 di maggioranza che il 18 giugno avevano sottoscritto la proposta di revoca delle deleghe.

La distanza fra il sindaco e FdI, in sostanza, resta invariata. Il partito chiede un azzeramento esteso a tutti i componenti della giunta espressione dei partiti. In quest’ottica, l’unica che non verrebbe messa in discussione sarebbe Daniela Maglie (Affari legali). Con ogni probabilità sarà chiesto a breve un nuovo tavolo con il sindaco e i segretari dei partiti di maggioranza.

Lo stallo va avanti ormai avanti dallo scorso 14 giugno, quando i gruppi consiliari, per la prima volta, chiesero al sindaco di azzerare la giunta. Pochi giorni dopo fu ufficializzata l’istanza di revoca delle deleghe a firma di tutti i consiglieri di maggioranza, ad eccezione di Maria Lucia Vantaggiato e Cesare Mevoli, rispettivamente capogruppo e segretario cittadino di FdI. Nel frattempo gli altri partiti hanno proposto le loro nomine per il Marchionna bis, ma il nodo Fratelli d’Italia mantiene la crisi aperta. A questo punto non è da escludere che Marchionna possa andare avanti con l’attuale esecutivo, ridistribuendo alcune deleghe.

Con ogni probabilità una decisione sarà presa prima del consiglio comunale monotematico sulla Brindisi Multiservizi, che sarà convocato dopo l’acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio 2023 e sul piano di rilancio triennale della partecipata. Arrivare a questo appuntamento in una situazione di caos politico esporrebbe la maggioranza a pesanti contraccolpi.

