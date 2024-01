Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza è il nuovo presidente

Vittorio Zizza è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane. Già sindaco di Carovigno e senatore, l'esponente della Lega subentra a Rosario Almiento. Zizza ha incassato subito gli auguri per il mandato da parte dell'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia. Di seguito le dichiarazioni dell'assessora Maurodinoia.

"“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del cda delle Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, e ai due nuovi componenti, Rosella Di Tullio e Gioacchino Allegretti. Sono certa che insieme proseguiremo la proficua collaborazione tra Regione Puglia e Fal, grazie alla quale abbiamo potuto realizzare la visione di un trasporto pubblico su ferro e gomma sempre più moderno, sostenibile ed efficiente e attuare progetti di ampio respiro sulle infrastrutture. Saluto i componenti del cda uscente e il presidente, Rosario Almiento, ringraziandoli per il lavoro svolto e per la sintonia creatasi in questi anni".