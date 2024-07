In arrivo 585mila euro per la motobarca. Oggiano: “Un risultato atteso da anni”

BRINDISI - La proposta di inserire la motobarca di Brindisi nei servizi minimi garanti di trasporto pubblico locale, in via sperimentale per il 2025, sarà inserita in occasione della prossima riunione della giunta regionale. Lo fa sapere il promotore dell’iniziativa, l’ex vicesindaco Massimiliano Oggiano, escluso dalla giunta a seguito del rimpasto varato la scorsa settimana dal sindaco Marchionna.

Il progetto va in porto, come rimarca Oggiano, dopo anni di tentativi. La Regione lo finanzierà con una somma pari a 585mila euro. Considerato che ammonta a 365mila euro la somma che il Comune di Brindisi destina alla Stp, gestore del servizio motobarca, saranno liberate risorse di bilancio comunale di spesa corrente, che scarseggiano.

“In più - afferma Oggiano - ha dato ulteriori 220mila euro che possono essere utilizzati per mettere la seconda linea che collega il porticciolo. Un lavoro che ho portato avanti da quando mi sono insediato attraverso una costante interlocuzione con la Regione in ‘silenzio’”.

