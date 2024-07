Un milione di euro per rifare le strade rurali: quattro progetti al via

SAN VITO DEI NORMANNI - «Un milione di euro per la strade rurali di San Vito», ha annunciato nelle scorse ore sui social il vicesindaco di San Vito dei Normanni, Antonio Santoro, riferendo che «con atto dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Puglia» dell’11 scorso, «sono stati ammessi a finanziamento 4 diversi progetti aventi ad oggetto il rifacimento ed il miglioramento di alcune strade rurali delle seguenti contrade: Varvolla, Campolimonaci, Veneri, Usciglio, Grattile, Padalini, Ospedale, Affarano, Pagliamonte, Carlandrea e Specchia di Mare».

A consultare gli elaborati tecnici ci si rende conto che si procederà scarificare e sbancare i tratti di carreggiata deformati dalle radici, per la eliminazione e il taglio delle radici e si riporterà il piano stradale alle quote esistenti eliminando i dossi generati dalle radici «che costituiscono una insidia soprattutto per la viabilità lenta» il tutto sarà eseguito con mezzi meccanici e verranno trasporti in discarica i materiali rimossi.

Prevista anche la «fresatura del tappetino bituminoso esistente dei tratti di carreggiata interessati all’ammodernamento con conferimento del materiale fresato presso impianti di riciclo». I singoli progetti prevedono anche la «risagoma dei tratti di carreggiata scarificati con misto granulare bianco di pezzatura adeguata» e ancora la «pavimentazione bituminosa costituita da tappetino» e l’«installazione di segnaletica verticale e orizzontale per la regolamentazione della viabilità lenta, della velocità massima consentita e di cartelli direzionale per il migliorare la fruibilità da parte dell’utenza». Insomma 4 progetti per realizzare complessivamente opere per un milione di euro.

E Santoro, che ha anche le deleghe all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici ha concluso rivolgendo «un ringraziamento particolare ai progettisti interni all'Ufficio tecnico comunale, geometri Franco Ranieri e Gino Fasano, coadiuvati da tutta la squadra diretta dal Responsabile di Settore, ing. Simona Erario».

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui