Fitto risponde a Decaro sul Pnrr: "Durante la trattativa silenzio, ora attacchi al Governo"

CEGLIE MESSAPICA - "Se ad alcuni ministeri fossero stati assegnati più fondi che ai Comuni, il presidente dell'Anci Decaro avrebbe dovuto, in sede di trattativa sul Pnrr, sollevare il problema. Non è stato fatto e il Pnrr non l'abbiamo fatto noi. Il silenzio che ha regnato durante l'approvazione del Pnrr si è trasformato in un grande dibattito contro questo Governo che non ha approvato il Pnrr ma che sta cercando tra mille difficoltà di darne attuazione". Sono state queste le dichiarazioni di Raffaele Fitto ospite ieri sera (27 agosto) a La piazza, kermesse estiva di Affari Italiani organizzata a Ceglie Messapica.

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr ha fornito una risposta alle affermazioni rilasciate il giorno precedente, sempre nella stessa location, dal sindaco di Bari: "Mando un messaggio a Meloni e al ministro Fitto...Vorrei che ci spiegassero le motivazioni dello spostamento dei soldi destinati ai Comuni per 13 miliardi e non le spese di alcuni Ministeri" aveva detto Decaro.

Il dibattito della serata non si poteva che spostare sull'altro grande tema di questo periodo: il salario minimo. Ad intervenire sul palco, Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del Pd, che ha espresso la posizione del partito: ovvero che non si tratta di una proposta balzana delle opposizioni e non impatta sui conti pubblici. Già durante il Governo Renzi, nel 2014, i democratici avevano provato ad attuarlo ma senza riuscirci. Oggi, però, la situazione è diventata particolarmente grave - secondo il senatore - ed una legge sul salario minimo aiuterebbe tre milioni di lavoratori poveri.

Una proposta che lega Pd e Cinque stelle, dunque, anche se non è l'unica cosa che i due partiti hanno in comune. A pensarla in questo modo è anche il capogruppo al senato dei pentastellati, Stefano Patuanelli, presente ieri sera a La piazza. Tra le altre materie potenzialmente oggetto di pensiero comune ci sono anche la legge di bilancio con un sostegno al reddito per chi non arriva a fine mese, il concetto di sanità pubblica e territoriale, e il rilancio di Transizione 4.0.

A completare la kermesse di Ceglie Messapica, un videocollegamento con il leader di Azione, Carlo Calenda che si è espresso sulla rottura con Matteo Renzi: "E' evidente che ci sono due modi di intendere la politica molto diversi. Renzi credo abbia già manifestato l'idea di fare una forza di centro. Un progetto rispettabilissimo non è il nostro ma poteva chiarirlo prima delle elezioni. Ma questo fa parte del personaggio" ha affermato.