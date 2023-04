Fondi Pnrr a rischio per la carenza di personale nel Comune di Brindisi: serve un aiuto

I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono a rischio in Puglia, in particolare a Brindisi e Taranto. Complici le "forti carenze del personale" - come si legge in una mozione approvata oggi, mercoledì 19 aprile 2023, dal Consiglio regionale -, i Comuni si trovano "di fronte a una crescente difficoltà nella programmazione e attuazione degli interventi previsti dal Pnrr". Sotto la lente del Consiglio regionale, gli organici dei due capoluoghi, quello adriatico e quello ionico. Si cerca dunque di correre ai ripari, come si evince dalla mozione approvata oggi all'unanimità. La prima firmataria è la presidente dell'assemblea legislativa pugliese, Loredana Capone.

Come si può leggere in una nota stampa dell'Agenzia Puglia Notizie, la mozione approvata "impegna la Giunta regionale a sostenere con determinazione e immediatezza, presso il Governo centrale ogni azione utile a creare le condizioni perché i Comuni pugliesi siano in grado di cogliere le opportunità offerte dai fondi Pnrr per la riduzione dei divari territoriali e la creazione di migliori condizioni di vita per i cittadini, attraverso il reclutamento di personale dotato di adeguate competenze, prevedendo inoltre appositi percorsi atti alla stabilizzazione di tali risorse umane al fine di rafforzare la capacità di azione degli enti territoriali".

Ancora: "Con la mozione si chiede inoltre alla Giunta regionale di farsi portavoce, presso il Governo centrale, della necessità di interventi di semplificazione dei procedimenti autorizzatori, al fine di consentire l'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr e infine, creare un raccordo permanente con Anci e Upi e le competenti strutture del Governo nazionale ai fini di un'azione sinergica tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione del Pnrr". Come visto sopra, si parla esplicitamente di personale. Per quanto riguarda Brindisi, due anni fa il sindaco Riccardo Rossi aveva già lanciato l'allarme sulle carenze d'organico presso il Comune.

Nella mozione viene richiamato un recente studio della fondazione "Con il Sud", risalente al gennaio 2023. Lo studio "rileva infatti, sulla base della dotazione organica, in termini di quantità e/o competenze specifiche, la grandissima difficoltà sia nella fornitura di servizi ai propri cittadini sia nella realizzazione di infrastrutture. Tale situazione è imputabile a forti carenze nel personale disponibile in rapporto alla popolazione ovvero alla contrazione dello stesso in misura assai significativa". Il secondo punto della mozione spiega che l'allocazione delle risorse tecniche in supporto agli enti locali non ha tenuto conto di questa situazione pregressa, critica nei Comuni di Brindisi e Taranto, ma con un occhio di riguardo anche nei confronti di Bari.