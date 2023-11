Forza Italia, verso le elezioni Europee: a Brindisi l’evento con la senatrice Stefania Craxi

BRINDISI - Giovedì 30 novembre alle ore 18, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, si terrà l’incontro promosso da Forza Italia che vedrà ospite la senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato.

Alla manifestazione, denominata “Forza Italia tra crescita e congressi, verso le Elezioni Euopee”, prenderanno parte il primo cittadino di Brindisi Pino Marchionna, la coordinatrice provinciale di FI Laura De Mola, il coordinatore cittadino di FI Teodoro Galluzzo, il capogruppo FI al Consiglio comunale di Brindisi Cosimo Elmo ed il consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia.

L’evento sarà l’occasione per discutere non solo degli imminenti congressi del partito azzurro e dell’incredibile traguardo raggiunto con la campagna tesseramenti appena conclusasi, ma anche delle future Elezioni Europee. Elezioni che, é bene ricordarlo, si inseriscono in un contesto internazionale complicato sotto molti aspetti e che risultano essere dunque cruciali per il futuro del Paese.