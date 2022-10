Consiglio comunale, approvato il bilancio consolidato relativo al 2021

FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana di mercoledì 12 ottobre, aperto con un minuto di silenzio in memoria del giovane poeta francavillese Vincenzo Calò, ha approvato due importanti provvedimenti di carattere economico. Con il primo – una variazione di bilancio di quasi 2 milioni di euro – l’Amministrazione Comunale ha reso disponibili, in particolare, le risorse necessarie per il rinnovo della sezione primavera (circa 160 mila euro), servizi aggiuntivi per le persone con disabilità (circa 60 mila euro), sostegni per le attività produttive (50 mila euro), interventi per la riqualificazione dell’ex tensostatico (300 mila euro), potenziamento del trasporto scolastico (circa 25 mila euro) e maggiori oneri per le utenze (circa 230 mila euro).

Le voci in entrata derivano per circa 1,55 milioni di euro da trasferimenti statali e per 350 mila euro dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. “La variazione – spiega l’assessora al Bilancio Antonella Iurlaro – ci consente di avviare nell’immediato la sezione primavera, di candidare ad un bando un progetto di riqualificazione dell’area sportiva dell’ex tensostatico, affrontare gli aumenti delle utenze per la pubblica illuminazione e sostenere le imprese cittadine. Tutte questioni prioritarie che l’Amministrazione intende affrontare in tempi rapidi e che sono state sbloccate con questo provvedimento.”

Sempre sul fronte delle finanze pubbliche, l’assise cittadina ha approvato il bilancio consolidato. Questo documento contabile, la cui approvazione è obbligatoria, ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica complessiva prodotta dall'azione amministrativa attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

"Il Consiglio Comunale – conclude l'assessora Iurlaro – ha approvato il consolidato relativo al 2021. Questo atto obbligatorio testimonia il buono stato di salute del nostro Comune dal punto di vista finanziario. La solidità è una premessa essenziale per poter lavorare al meglio per la città e affrontare la difficile situazione economica che stiamo attraversando."

Nel corso della seduta consiliare è stata approvata la surroga della consigliera Sabrina Vecchio che ha preso il posto precedentemente occupato da Anna Tagliente entrata nei giorni scorsi in Giunta.