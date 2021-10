Francavilla Fontana, l'assessore Martina si dimette con una lettera

FRANCAVILLA FONTANA - Si è dimesso questa mattina (lunedì 11 ottobre 2021) l'assessore Antonio Martina. Con una lunga lettera indirizzata al sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo ha spiegato le motivazioni del proprio gesto, motivazioni che vanno ricercate nell'ambito privato di Martina. Lascia tre deleghe: Politiche Ambientali, Verde Pubblico e Risparmio Energetico.

Nessun terremoto in Giunta, dunque, le cause non sono politiche. Martina sarà papà per la seconda volta e pensa che non sarà facile riuscire a coniugare gl'impegni di famiglia e lavoro con l'attività politica. Per questo ha preferito un passo indietro. L'(ex) assessore è stato eletto nella lista Idea per Francavilla, lista che è tuttora in maggioranza.

Il sindaco Denuzzo, raggiunto telefonicamente, ha spiegato: "Lo capisco, umanamente. E' una decisione che ha preso e la rispetto. Adesso mi prenderò qualche giorno per valutare il da farsi. Ci sono tre deleghe importanti in ballo". Le strade sono due: o si "spalmano" ad assessori già in carica, o il primo cittadino francavillese sceglierà una nuova figura.