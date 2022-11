Isole ecologiche non funzionanti, la commissione non si è mai attivata

FRANCAVILLA FONTANA - C'era una volta, a Francavilla Fontana, una commissione d'indagine sulle isole ecologiche. Una commissione che però non si è mai attivata. Ci pensa la consigliera comunale della Lega, Adriana Balestra, a sollevare la questione, con un'interrogazione a risposta orale da inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. La questione affonda le radici negli anni scorsi. In breve, questa è la ricostruzione della consigliera Balestra: nel 2014 la Regione Puglia assegna al Comune di Francavilla Fontana un contributo di 147.857,14 euro per la realizzazione di un punto ecologico finalizzato al potenziamento della raccolta differenziata. Le isole ecologiche vengono installate nel 2016 da una ditta campana. In quel momento il sindaco è Maurizio Bruno. Non entreranno mai in funzione.

Nell'ottobre dello stesso anno il Comune di Francavilla - seguendo sempre la ricostruzione della consigliera leghista - si vede assegnare dalla Regione ulteriori 284.387,92 euro, sempre finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata. I lavori sono affidati a un'altra ditta, sempre campana. Tutto risolto? Macché. Le isolo ecologiche non funzionano. Nell'ottobre 2020, "stante l'impossibilità di utilizzare le isole ecologiche, rimaste inattive per oltre quattro anni e divenute ricettacolo di rifiuti abbandonati in modo indiscriminato, l'Amministrazione successiva (quella attuale guidata da Antonello Denuzzo, ndr) provvedeva alla loro rimozione", scrive Adriana Balestra.

La questione non sembra passare in sordina: il 23 aprile 2021, il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana delibera l'istituzione di una "Commissione d'indagine sull'attività amministrativa relativa all'installazione nell'anno 2016 di n. 16 isole ecologiche". Il primo presidente è Giuseppe Ricchiuti (Movimento 5 Stelle), poi, nel 2021, viene nominato proprio Maurizio Bruno (Pd). Scrive sempre Adriana Balestra: "Nonostante il tempo a disposizione della commissione, per completare e rendicontare i lavori di indagine, fosse di quattro mesi, la stessa non veniva mai insediata, tanto che il presidente della citata commissione veniva diffidato, nel settembre 2022, a procedere con urgenza alla sua convocazione".

Insomma, le isole ecologiche non hanno funzionato. Stesso discorso si può dire, al momento, della commissione. Adriana Balestra spiega che la Regione Puglia può rimborsare i costi sostenuti per la realizzazione delle isole ecologiche previa rendicontazione da parte dell'ente comunale. Per questo motivo, chiede se il Comune ha proceduto in tale senso. Chiede, inoltre, "se il Comune di Francavilla Fontana, dal 2016 ad oggi, ha mai agito, tanto in via stragiudiziale che giudiziale" contro le due ditte campane. E infine "si chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali il sindaco e l'Amministrazione non si sono ancora attivati per sollecitare, e nuovamente diffidare, il presidente della Commissione d'indagine, alla immediata convocazione della stessa, ovvero non abbiano ritenuto di procedere alla sua ulteriore sostituzione, al fine di non mortificare le prerogative dei consiglieri comunali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento delle Commissioni consiliari".

Il presidente della commissione e consigliere Maurizio Bruno, interpellato da BrindisiReport sulla questione, spiega: "In quel momento nessuno voleva fare il presidente della commissione, accettai per senso istituzionale. Ne prendo atto. Ma gli impegni a mio carico sono pressanti. Conto di dare le dimissioni tra qualche giorno".