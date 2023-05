A Francavilla Fontana il centro-sinistra unito regge alla prova del voto

FRANCAVILLA FONTANA - Direttamente a Palazzo Imperiali senza passare dal ballottaggio: a Francavilla Fontana Antonello Denuzzo è di nuovo sindaco. La scelta di federare il centro-sinistra con il suo nome a fare da garante per la coalizione ha pagato. E tanto. Anche chi, all'interno del Pd cittadino, si era dimostrato scettico su questa alleanza, ora si deve ricredere, perché i numeri parlano chiaro: per i Democratici quasi 4 mila voti, oltre il 21 per cento delle preferenze e sette seggi assicurati. Eccellente anche il risultato personale dell'esponente di spicco del Pd, Maurizio Bruno (che è anche consigliere regionale): per lui si contano 1.168 preferenze. Nella Città degli Imperiali, a memoria, non si ricorda un risultato così alto: è record.

Chi, da una parte e dall'altra, ha lavorato a federare il centro-sinistra ci ha visto lungo, è un dato di fatto a urne chiuse. Sarà contento Giuseppe Bruno del Pd, uno dei primi a credere e a proporre questa alleanza. Saranno contenti, dall'altra parte, Domenico Attanasi e Sergio Tatarano, anche loro hanno creduto da subito nel progetto e hanno lavorato in questo senso. Idea per Francaville ed èCivica portano a casa tre consiglieri a testa, è una conferma da parte degli elettori. Il secondo più votato è l'ex presidente del Consiglio comunale, Domenico Attanasi, forte delle sue 555 preferenze. Nel centro-destra Forza Italia e Fratelli d'Italia avranno un singolo consigliere, meglio Insieme con Iaia e Unione di Centro, due consiglieri. Il "terzo polo" francavillese raccoglie un singolo posto in Consiglio comunale.

Di seguito, le preferenze ottenute da liste e candidati.

Antonello Denuzzo (10.275 voti, 53,53 per cento)

Articolo9 (976 voti, 5,26 per cento, 1 seggio): Roberto Angelini: 23 voti; Maria Angelotti: 115; Giuseppina Balsamo: 79; Vito Bellanova: 3; Francesco Carucci: 164; Cira D'Angelo: 42; Giuseppina D'Imperio: 5; Cosima De Padova: 9; Mattia Di Coste: 30; Elio Di Nunzio: 56; Marco Ferreri: 29; Stella Lavota: 89; Francesco Magli: 0; Francesca Mola: 67; Antonio Montanaro: 50; Fabio Montefiore: 81; Francesco Schiavone: 109; Madia Semeraro: 61; Francesco Sternativo: 0; Cosimo Tardio: 131; Sergio Tatarano: 135.

èCivica (2.093 voti, 11,28 per cento, 3 seggi): Cosimo Bungaro detto Mimmo (63 anni): 254 voti; Maria Valentina Balestra (33 anni): 27; Giuseppe Bellanova (42 anni): 472; Vittorio Bonifacio (46 anni): 33; Rosa Candita (41 anni): 17; Carmela Convertini (44 anni): 32; Francesco d'Alema (69 anni): 223; Valentina De Comite (32 anni): 298; Andrea Di Castri (36 anni): 156; Luigi Fanizza detto Gino (66 anni): 405; Aldo Galiano (36 anni): 54; Maria Giovanna Lupo (32 anni): 110; Eleonora Marinelli (46 anni): 87; Chiara Annunziata Pozzessere (41 anni): 67; Daniele Resta (36 anni): 26; Emanuele Sicolo (42 anni): 1; Pierfrancesco Vania (50 anni): 62; Annamaria Zaccaria (39 anni): 2.

Idea (2.172 voti, 11,71 per cento, 3 seggi): Francesco Amelio (51 anni): 146 voti; Ylenia Finimunda Ammaturo detta Numa (41 anni): 336; Serena Argese (34 anni): 170; Domenico Attanasi (45 anni): 555; Mina Balestra (34 anni): 55; Giovanni Calò detto Vanni (47 anni): 183; Cosima Candita detta Mina (62 anni): 80; Francesco Candita (41 anni): 11; Roberta Cionfoli (30 anni): 21; Angelo Luigi Conte detto Angelo (41 anni): 94; Imad Dalil (37 anni): 28; Michele Dell'Aquila (50 anni): 114; Cosima Forleo detta Mimma (65 anni): 7; Laura Franciosa (24 anni): 34; Maria Stefania Garganese detta Stefania (44 anni): 129; Rosa Garibaldi (62 anni): 67; Maria Luana Garofoli detta Luana (35 anni): 107; Cosimo Indirli detto Mimmo (66 anni): 182; Nicola Lonoce (52 anni): 230; Giuseppe Antonio Mosca (50 anni): 8; Ilaria Passiatore (38 anni): 30; Alessia Marta Sternativo detta Alessia (31 anni): 141; Marina Turaccio (55 anni): 106; Emanuela Vacca (40 anni): 51.

Movimento 5 Stelle (600 voti, 3,23 per cento, 1 seggio): Monica Attanasi (49 anni): 26 voti; Alessandro Caracciolo (21 anni): 2; Annamaria Casale (56 anni): 22; Mario Ciciriello detto Piccolomondo (62 anni): 12; Giuseppe Cimenes (50 anni): 24; Cosimo Distante (53 anni): 44; William Donzelli (36 anni): 50; Antonio Landolfa (63 anni): 16; Kevin Lucchese (21 anni): 24; Luciano Martellotti (46 anni): 23; Giorgia Martina (52 anni): 31; Davide Mastromarino (33 anni): 117; Angelo Memmola (55 anni): 24; Alessandra Passa (30 anni): 88; Mara Pentassuglia (31 anni): 13; Giuseppe Ricchiuti (46 anni): 101; Lucia Saracino (66 anni): 32.

Partito Democratico (3.995 voti, 21,54 per cento, 7 seggi): Carmelo Sportillo detto Carmine (46 anni): 283 voti; Maurizio Bruno (57 anni): 1.168; Marco Alessandrino (35 anni): 16; Luigi Argentieri detto Gino (65 anni): 173; Nicola Cavallo (42 anni): 360; Carolina Corvino detta Tiziana (53 anni): 134; Cosimo Rocco Franciosa (63 anni): 89; Arcangelo di Coste detto Lino (75 anni): 10; Massimo Itta (52 anni): 357; Antonio Eugenio de Simone (24 anni): 317; Serafina Latartara detta Alessandra (45 anni): 209; Annamaria Padula (55 anni): 296; Cinzia Cosmai (52 anni): 97; Idria Suma detta Ida (50 anni): 12; Francesca Dipietrangelo detta Ganga (36 anni): 74; Maria Rizzo detta Mari (43 anni): 118; Annalisa Toma (47 anni): 544; Cosimo Trebisonda (48 anni): 61; Cosimo Manelli (40 anni): 34; Alessandro Zizzo (44 anni): 31; Giovanni Taurisano (35 anni): 130; Arcangelo Roma (44 anni): 99; Giuseppe Montanaro (42 anni): 93; Cosimo Diego Vacca detto Mino (35 anni): 79.

Michele Iaia (6.487 voti, 33,79 per cento)

Forza Italia (1.600 voti, 8,63 per cento, 1 seggio): Michele Andriulo (25 anni): 13 voti; Gianluca Aprile (40 anni): 187; Tommaso Attanasi (57 anni): 340; Luigi Balestra (38 anni): 20; Vincenza Birtolo (45 anni): 6; Anna Rita Birtolo (29 anni): 7; Rossana Caiuli (51 anni): 17; Dalida Ciracì (21 anni): 208; Roberto Contestabile (40 anni): 12; Alessio Curto (40 anni): 475; Cosimo Della Corte (57 anni): 26; Vittorio Della Corte (40 anni): 5; Rosaria Di Geronimo (46 anni): 37; Pietro Gioia detto Piero (60 anni): 65; Andreina Leone (30 anni): 119; Margherita Martellotti (40 anni): 62; Pamela Nigro (40 anni): 47; Aurora Pezzuto (30 anni): 145; Maurizio Piastrelli (58 anni): 5; Nicola Schirinzi (73 anni): 82; Angelica Spirito (45 anni): 3; Vincenzo Tanzarella (44 anni): 22; Adelaide Vacca (46 anni): 30; Leonzio Vacca (56 anni): 60.

Fratelli d'Italia (1.192 voti, 6,43 per cento, 1 seggio): Anna Ferreri (66 anni): 347; Giovanni Di Punzio (58 anni): 272; Antonio Camarda (34 anni): 199; Carmela Lopalco (59 anni): 172; Sara Bonifacio (22 anni): 15; Vittorio Calabrese (27 anni): 18; Giovanni Forleo (62 anni): 47; Giuseppe Incalza (42 anni): 35; Claudia Mancini (58 anni): 16; Miriana Antonazzo (37 anni): 6; Daniela Cinieri (46 anni): 16; Pierangelo Cito (32 anni): 23; Caterina Comes (51 anni): 35; Alessandra Di Giacomo (50 anni): 32; Flavio Florio (50 anni): 9; Giuseppina Licciardi (50 anni): 7; Alessandro Palazzo (25 anni): 7; Maria Raffaella Patisso (36 anni): 60; Emiliano Pellegrino (45 anni): 28; Fabiola Saracino (57 anni): 15; Donata Tieni (54 anni): 8; Cosimo Camposeo (72 anni): 1; Damiano Palmisano (57 anni): 29; Virginio Parabita (62 anni):10.

Insieme (1.982 voti, 10,69 per cento, 2 seggi): Antonio Camassa detto Tony (50 anni): 240 voti; Imma Sara Milone (41 anni): 298; Francesco Andriani (50 anni): 120; Giada Arpa (20 anni): 19; Francesco Birtolo (49 anni): 311; Antimo Candita (39 anni): 55; Cosimo Cannalire (63 anni): 29; Giuseppe Capuano (24 anni): 77; Valeria Deangelis (41 anni): 14; Cosimo Di Maria detto Mimmo (67 anni): 366; Giuseppina Di Noi (67 anni): 7; Vincenza Di Coste (39 anni): 54; Teresa Elia (63 anni): 20; Luciano Filomena (53 anni): 3; Annapia Magli (20 anni): 6; Filomena Marinosci (53 anni): 19; Pasquale Mascia (76 anni): 39; Valentina Paciullo (39 anni): 6; Giuseppe Palmisano (48 anni): 139; Giuseppe Pantaleo (36 anni): 20; Rosa Maria Passiatore (29 anni): 15; Mimmo Rizzo (41 anni): 124; Cosimo Sarli (72 anni): 38; Alessio Sgura (28 anni): 10.

Unione di centro (1.631 voti, 8,79 per cento, 2 seggi): Viviana Altavilla (24 anni): 24 voti; Giuseppe Bungaro (43 anni): 22; Maria Concetta Camarda detta Mara (55 anni): 66; Cataldo Capuano detto Dino (66 anni): 121; Gianfranco Candita (35 anni): 28; Francesco D'Elia (43 anni): 10; Alessandro Di Castri (41 anni): 10; Pasquale di Summa (62 anni): 30; Amanda Donatiello (49 anni): 13; Carolina Galasso (54 anni): 68; Giacomo Gallone (38 anni): 520; Giuseppe Guarino (26 anni): 45; Giuseppe Luparelli (24 anni): 32; Mattia Lippolis (22 anni): 88; Dario Pio Mancino (30 anni): 179; Carlo Antonio Miglietta (55 anni): 59; Vincenzo Pinto (32 anni): 34; Maria Teresa Ricchiuti (45 anni): 123; Fabiana Rizzo (43 anni): 53; Andrea Rosiello (49 anni): 170; Immacolata Sternativo (43 anni): 9; Giovanna Tafuri (53 anni): 28; Gianvito Urso (35 anni): 9; Mattia Verde (32 anni): 67.

Maria Passaro (2.434 voti, 12,68 per cento)

Azione (509 voti, 2,74 per cento): Fina Albanese: 20 voti, Cosimo Bungaro: 68; Gianvito Buonpane: 0; Giuseppe Antonio Camposeo: 0; Margherita Caramia: 8; Domenica Curto: 10; Angela D'Amuri: 22; Marina Della Fortuna: 0; Vito Faggiano: 14; Antonio Fanelli: 4; Giovanni Gallù: 21; Alfonsino Garganese: 9; Antonio Laviola: 20; Madia Leo detta Marika: 93; Rocco Leo: 24; Salvatore Lupo: 16; Mariagrazia Milone: 8; Debora Rossini: 15; Davide Salinaro: 9; Francesco Saracino: 10; Mario Vacca: 89; Fabio Zecchino: 174.

Libera Francavilla (518 voti, 2,79 per cento): Giuseppe Andriulo (26 anni): 15 voti; Mirko Belfiore (36 anni): 56 voti; Daniela Bellanova Rivoir (47 anni): 0; Francesca Camarda (31 anni): 2: Leonardo Cannalire (32 anni): 1; Marisa Carlucci (67 anni): 9; Vincenzo Cavallo (47 anni): 20; Giuseppa Cinefra (44 anni): 28; Giuseppe Cinieri (47 anni): 4; Pietro D'Elia (42 anni): 13; Pietro De Milato (61 anni): 58; Tommaso Di Castri (58 anni): 29; Sergio Distante (56 anni): 4; Michele Lerna (70 anni): 30; Fabio Lillo (36 anni): 19; Domenico Magliola (48 anni): 122; Giuseppe Martina (41 anni): 8; Antonella Palumbo (55 anni): 86; Estefania Pinto (42 anni): 2; Salvatore Spinelli (43 anni): 13; Anna Tagliente (45 anni): 100; Sabrina Vecchio (34 anni): 36.

Passaro sindaco - La città di tutti (1.281 voti, 6,91 per cento, 1 seggio): Amleto Andriulo (48 anni): 111 voti; Elisa Betto (35 anni): 0; Caterina Calasso (38 anni): 18; Marilena Cannalire (34 anni): 44; Giovanna Carriero (48 anni): 14; Emidia Cazzato (45 anni): 5; Antonio Chiarello (54 anni): 12; Giuseppe De Tommaso (29 anni): 44; Giuseppe di Presa (32 anni): 0; Genny Farina (39 anni): 1; Pompea Greco (61 anni): 8; Antonella Iurlaro (50 anni): 510; Ermal Kercuku (30 anni): 12; Ivan Laghezza (33 anni): 45; Antonio Leo (23 anni): 153; Maria Fontana Marraffa (43 anni): 54; Natalino Martina (51 anni): 19; Damiano Mingolla (33 anni): 23; Angelo Orlando (24 anni): 7; Miriana Palmisano (30 anni): 25; Ilaria Palumbo (37 anni): 25; Giuseppe Piro (70 anni): 35; Fabrizio Pozzessere (30 anni): 29; Vincenzo Saracino (36 anni): 60.