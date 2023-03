Francavilla Fontana, si dimettono vice sindaca Passaro e assessora Tagliente

FRANCAVILLA FONTANA - Maria Passaro e Anna Tagliente si sono dimesse. La prima era vice sindaca e assessora con delega a Politiche Sociali e Abitative, Polizia Municipale e Servizi Cimiteriali. La seconda era assessora con delega a Sicurezza, Attività Produttive e Randagismo. La notizia, a Francavilla Fontana, era nell'aria. Le due sono esponenti di Libera Francavilla. Il movimento, che ha fatto parte sin dagli albori della maggioranza Denuzzo, è su posizione contrarie all'accordo tra Idea per Francavilla, Articolo 9 e Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico locale.

Si leggeva in un comunicato di Libera Francavilla: "Abbandonare quanto costruito con impegno e passione per un'alleanza con una forza politica come il Pd da sempre in contrasto con il lavoro dell'attuale amministrazione sarebbe non una scelta di continuità ma di interruzione di un percorso politico consolidato in cui i cittadini si sono riconosciuti nel 2018 e potranno ancora riconoscersi, perciò chiediamo al sindaco di esprimersi al riguardo e dire chiaramente, una volta per tutte, se la costruzione di Città Futura potrà continuare con tutti i suoi attuali componenti o dovremo prendere atto della volontà di interrompere questa esperienza di impegno civile nella politica della nostra città".

Intanto, martedì 7 marzo alle 17.30 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà in visita a Francavilla Fontana e interverrà a Castello Imperiali con il sindaco Antonello Denuzzo nel corso di un incontro promosso dal consigliere regionale Maurizio Bruno. Lo si è appreso da una nota congiunta di Pd - Movimento 5 Stelle - Idea per Francavilla - Articolo 9. L'occasione è propizia per presentare alla cittadinanza la costituenda coalizione di centro-sinistra.