Francavilla Fontana, finanziamento da cinque milioni di euro per tre progetti

FRANCAVILLA FONTANA - L’anno solare si chiude con una buona notizia per la comunità francavillese. I progetti dell’Amministrazione Comunale relativi all’ex mercato coperto, alla ex sede della biblioteca comunale e a contrada Bax hanno ottenuto dal ministero dell’Interno un finanziamento di 5 milioni di euro. “L’arrivo di questi 5 milioni di euro – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo (foto sotto) – è una notizia che ci permette di chiudere nel migliore dei modi il 2021. Si tratta di fondi che ci consentiranno di portare a compimento con le giuste coperture economiche opere strategiche che riqualificheranno il cuore del centro urbano e favoriranno un processo rigenerativo in una delle più popolose contrade di Francavilla Fontana.”

Risale a soli pochi giorni fa l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto del primo stralcio di lavori sull’ex piazza coperta relativo alla ristrutturazione e messa in sicurezza delle facciate e di parte degli ambienti retrostanti. Questo intervento, che costituisce il primo passo verso il recupero dell’immobile, è stato finanziato con 800mila euro di fondi comunali. “Accanto agli 800mila euro di risorse che abbiamo destinato al recupero dell’ex piazza coperta oggi possiamo aggiungere ben 3 milioni di euro. È una grande opportunità – prosegue il sindaco – che ci consentirà di imprimere una accelerata nel recupero di una struttura che sarà rifunzionalizzata e manterrà inalterato il suo valore storico e architettonico.”

Finanziato anche il recupero del Palazzo del Sedile, luogo storico che ha ospitato a lungo la biblioteca comunale (nella foto sotto, in piazza Dante) e che necessita di una operazione di restyling e di rifunzionalizzazione. “Il processo di rigenerazione promosso da questa linea di finanziamenti – prosegue il sindaco – ci consente di investire risorse per rimodernare e preservare immobili che oggi sono stati svuotati delle loro funzioni originarie. La ex sede della biblioteca tornerà a vivere e sarà nuovamente protagonista della vita culturale e sociale della nostra comunità.”

Un milione di euro sarà destinato al recupero di spazi funzionali in stato di abbandono in contrada Bax i cui residenti potranno finalmente beneficiare di interventi infrastrutturali attesi da tempo. “Abbiamo ottenuto la cifra massima consentita da questa linea di finanziamenti per i comuni sino a 50mila abitanti. Con 5 milioni di euro in più – conclude il sindaco – potremo procedere con maggiore rapidità nel lavoro di ammodernamento della città. Proseguiremo su questa strada anche nel 2022.”