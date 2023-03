Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno il candidato: è Iaia, ma la Lega resta fuori

FRANCAVILLA FONTANA - Michele Iaia (Fdi) è il candidato sindaco ufficiale di un centro-destra orfano della Lega, a Francavilla Fontana. Saranno al momento il suo partito - Fratelli d'Italia, per l'appunto - e Forza Italia ad appoggiare la sua candidatura, dopo che Adriana Balestra e la Lega avevano annunciato il ritiro dalla prossima competizione elettorale, le Amministrative che si terranno il 14 e il 15 maggio anche nella città degli Imperiali. La notizia giunge nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo, con una nota ufficiale delle segreterie provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.

I tre partiti, a livello provinciale, "hanno raggiunto poche ore fa l'accordo anche per la città di Francavilla Fontana puntando sulla figura di Michele Iaia per le prossime elezioni amministrative. Auspichiamo e siamo convinti che a breve conosceremo anche il candidato sindaco unitario che sarà in corsa per amministrare la città di Brindisi. E' quello che ci chiedono i nostri elettori ed è la giusta via per portare il centrodestra unito alla vittoria". Fin qui, la nota. Che però fa i conti senza l'oste, almeno a Francavilla Fontana.

Ieri, Adriana Balestra (Lega) aveva annunciato ufficialmente il ritiro suo e del partito dall'agone. Contattata telefonicamente da BrindisiReport, dopo la diffusione della nota congiunta, Balestra ha dichiarato che vale quanto ha annunciato ieri. Quindi nel centro-destra francavillese è rottura. Alcune fughe in avanti, provenienti anche dal coordinatore provinciale di Fdi, Luigi Caroli, avevano spinto Balestra a prendere tale decisione. Lo stesso Caroli, due giorni fa, aveva parlato di un passo indietro di Balestra a favore di Iaia, poiché i nomi dei papabili del centro-destra erano loro due. Erano arrivate smentite a tale affermazione. Poi, la rottura. E chi conosce Adriana Balestra sa che sarà difficile che lei possa tornare sui propri passi. Quindi, il centro-destra a Francavilla si dovrebbe presentare senza la Lega.