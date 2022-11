Riconvocato il Consiglio Comunale monotematico su via Roma

FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale monotematico su via Roma, rinviato nei giorni scorsi su richiesta dei proponenti, è stato riconvocato per giovedì 24 novembre alle ore 16.00. Al centro della discussione ci sarà la nuova configurazione della viabilità di via Roma, a Francavilla Fontana, al termine dei lavori di sistemazione del basolato.

Al Consiglio Comunale sono stati invitati a prendere la parola i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni sindacali e del Comitato degli esercenti del centro cittadino. La seduta si svolgerà in una rinnovata aula consiliare. L’Amministrazione Comunale ha completato i lavori di ammodernamento delle tecnologie che renderanno maggiormente trasparenti e accessibili i lavori dell’assise cittadina.

Tra le principali novità spiccano un rinnovato sistema di ripresa televisiva per la diretta streaming, l’introduzione della votazione elettronica e un nuovo impianto audio.