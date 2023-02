Forza Italia: "O candidato esterno, o interno ai partiti nazionali del centro-destra"

Per quanto riguarda la figura di candidato sindaco del centro-destra a Francavilla Fontana, la "platea" per Forza Italia va ristretta: o si sceglie una figura esterna ai partiti, in grado di unire, o si punta su candidato espressione dei quattro partiti del centro-destra rappresentati a livello nazionale. Ovvero, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Da un recente incontro delle forze francavillesi di area erano venuti fuori tre nomi: Adriana Balestra (Lega), Michele Iaia (Fratelli d'Italia) e Romeo Lippolis (Noi Francavillesi). In alternativa: puntare su un candidato esterno. Ora, dopo l'incontro dei vertici di Forza Italia, la situazione è cambiata.

Ieri mattina, domenica 19 febbraio, a Brindisi si è tenuta una riunione di Forza Italia alla presenza del commissario regionale, Mauro D'Attis, della coordinatrice provinciale, Laura De Mola, e dei rappresentanti francavillesi, Euprepio Curto e Antonio Andrisano. Cosa si è deciso? La linea scelta da proporre agli alleati per quanto riguarda Francavilla Fontana è la seguente: "Esperire ogni più opportuno tentativo finalizzato ad individuare quale candidato sindaco una figura esterna ovvero una candidatura da individuarsi all'interno dei quattro partiti nazionali del centrodestra".

Quindi, stando al comunicato forzista, se si dovesse puntare su un candidato espressione dei partiti, la rosa dei nomi si assottiglierebbe a due: Adriana Balestra e Michele Iaia. Romeo Lippolis, infatti, è espressione di Noi Francavillesi, ex Direzione Francavilla. E' una "new entry" sul tavolo del centro-destra francavillese. Anzi, fino a poco tempo fa tre consiglieri comunali del movimento erano organici alla maggioranza che sostiene il sindaco, di segno opposto, Antonello Denuzzo. Poi, naturalmente, c'è sempre l'opzione "nome esterno", un nome che sappia unire i membri del centro-destra e che abbia fascino sugli elettori.