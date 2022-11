Via Roma, la pedonalizzazione regge alla prova del Consiglio monotematico

FRANCAVILLA FONTANA - Via Roma verso la pedonalizzazione. Alla fine di un Consiglio Comunale, monotematico e fiume - dalle 16 alle 23 - emergono due dati: la mozione Ztl e un paio di emendamenti non passano, il primo. Il secondo: c'è qualche scricchiolìo nella maggioranza Denuzzo che guida la città di Francavilla Fontana. Ma alla fine, dato complessivo, a vincere questa "battaglia" sono proprio il primo cittadino, Antonello Denuzzo, e l'assessore Sergio Tatarano. Il quale, all'indomani del Consiglio monotematico (che si è tenuto giovedì 24 novembre), dichiara stanco e soddisfatto: "Secondo me è stata una prova di serietà e di coraggio da parte del sindaco e di chi lo ha sostenuto". Poche parole, ma pesanti, in quanto sul piatto, politicamente parlando, prima di questa seduta, c'erano probabilmente le dimissioni dello stesso Tatarano dalla carica di assessore, qualora il risultato fosse stato diverso. Chi lo conosce - anche nelle file dell'opposizione - lo sapeva: questa sulla pedonalizzazione di via Roma era una battaglia fondamentale.

Le opposizioni avevano presentato una mozione, che prevedeva l'istituzione di una Ztl in via Roma. Probabilmente c'era anche il tentativo tutto politico di spaccare la maggioranza Denuzzo su un tema così sentito in città. I commercianti di via Roma, indispettiti dalle lungaggini dei lavori che interessano l'importante arteria stradale, avevano simbolicamente consegnato le chiavi delle loro attività in Comune. Nel corso del dibattito, erano spuntati due altri emendamenti. Il primo, da parte di tre esponenti della maggioranza, di Direzione Francavilla, prevedeva una parte di via Roma aperta al traffico e una parte pedonale. Il secondo emendamento, presentato dai consiglieri di maggioranza Francesco Amelio e Ylenia Finimunda Ammaturo (entrambi di Idea per Francavilla), prevedeva l'inversione del senso di marcia e la Ztl solo la domenica, con possibilità di estenderla al sabato. Alla fine mozione ed emendamenti non sono passati alla prova del voto, anche se parte della maggioranza ha votato "in ordine sparso".

Prima che prendessero la parola i consiglieri comunali, per esprimere le proprie posizioni nel dibattito, hanno parlato alcuni esponenti degli esercenti e Giuseppe Chiarelli, direttore di Confcommercio Brindisi. Hanno esposto le proprie ragioni, lamentandosi dei lavori che interessano via Roma. Si sono detti d'accordo con la riqualificazione della strada, ma si sono detti "spaventati" dal modo in cui si vuole la pedonalizzazione. Poi i consiglieri comunali hanno preso la parola, hanno parlato in molti. Il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Attanasi (Idea per Francavilla), ha parlato di "giornata spartiacque" nella storia della città. Sergio Tatarano ha perorato la causa, mentre l'assessora Anna Tagliente ha spiegato che arriveranno misure a sostegno degli esercenti, specie in vista del prossimo Natale. La discussione è stata a volte pacata, a volte al calor bianco, con il consigliere comunale (e regionale) Maurizio Bruno, del Pd, che si lascia scappare un "lascerei Bari per Francavilla Fontana". Frase non sfuggita agli osservatori che si chiedono se sarà proprio Bruno il candidato sindaco del Pd. Ma questa è un'altra storia.

Alla fine, prima delle dichiarazioni di voto, ha preso la parola anche il sindaco Antonello Denuzzo, che ha definito la mozione Ztl "generica" e ha controbattuto alle varie dichiarazioni di chi era contrario alla pedonalizzazione. Se fosse stata una partita a poker, primo cittadino e assessore Tatarano sarebbero andati in "all in". Tutto sul piatto. Parte dell'opposizione, in tempi anche recenti, si era detta a favore della chiusura di via Roma. Ma in questa occasione, forse per la crisi economica in atto, forse per le rimostranze dei commercianti, di fatto si è schierata contro la chiusura dell'arteria stradale. Ma a conti fatti, ne va dato atto, sindaco Denuzzo e assessore Tataranto hanno portato a casa il piatto, per rimanere in tema "poker". Hanno puntato sulla chiusura di via Roma e chiusura di via Roma dovrebbe essere. Anche se, come detto, vanno registrate alcune posizioni differenti nell'attuale maggioranza che regge le sorti del Palazzo di Città.