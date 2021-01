Zona Pip, conclusa la procedura di gara per la pubblica illuminazione

FRANCAVILLA FONTANA - Negli ultimi giorni del 2020 si è conclusa la procedura di gara relativa al potenziamento della pubblica illuminazione nella zona Pip di Francavilla Fontana. "Da anni gli imprenditori, i lavoratori e gli utenti delle strutture che operano nella zona Pip lamentavano una illuminazione insufficiente – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – per questa ragione abbiamo deciso di intervenire per sostituire o implementare il sistema di illuminazione pubblica".

L'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con un investimento complessivo di 30mila euro. Inoltre, lo scorso 30 dicembre è stata definita la procedura per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale da installare sulla rete viaria cittadina. Si tratta di un intervento da più di 46mila euro che consentirà di mettere ordine alla viabilità in diverse zone dell'abitato francavillese.

"Abbiamo chiuso il 2020 con investimenti per più di 76mila euro – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – si tratta di provvedimenti che migliorano la fruizione dei servizi presenti in città e che si sforzano di rendere più agevole il lavoro delle imprese, già duramente colpite dall'emergenza sanitaria in corso".