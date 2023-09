Francavilla, scontro nella maggioranza. L'opposizione: "Inaffidabilità e slealtà politica"

FRANCAVILLA FONTANA - Continua a tenere banco la crepa aperta nella maggioranza di centrosinistra a Francavilla Fontana, guidata dal sindaco Antonello Denuzzo.

Nella giornata di sabato (23 settembre) è arrivato un duro attacco del locale Partito democratico al primo cittadino a proposito della nomina al ruolo di delegata del Gal della consigliera Alassandra Latartara, esponende del Pd, senza che né il partito né la diretta interessata ne fossero al corrente. Nella circostanza, i democratici lamentano la "mancanza totale di un metodo di confronto fra le parti". Oltre al caso della nomina non comunicata, vengono sollevata anche la "questione ambientale", in cui ricadono le vicende "dell'emergenza rifiuti" e del contratto di gestione degli Rsu, che va verso una proroga.

Ma il tema non si placa ed oggi (25 settembre), anche l'opposizione è intevenuta con una nota rilascita dal gruppo "La Città di tutti" che nelle scorse elezioni amministrative ha espresso la candidata sindaco Maria Passaro.

"Antonello Denuzzo ha profondamente deluso il Partito democratico e i suoi consiglieri che lo hanno votato e lo sostengono - si legge nella nota - È questa una dichiarazione molto pesante, tra le tante, rilasciata dal capogruppo nel Consiglio comunale di Francavilla Fontana Alessandra Latartara (Pd) alla testata giornalistica Paesituoi.news".

"Indubbiamente per noi de La Città di Tutti nulla di nuovo - prosegue il comunicato - Abbiamo conosciuto di che pasta è fatto (politicamente parlando) il sindaco Denuzzo, già in tempi non sospetti".

"Tuttavia riconosciamo agli amici del Partito democratico di aver sostenuto lealmente, dal loro punto di vista, Antonello Denuzzo. Ma ci sia consentito dire: noi l'avevamo detto. Avevamo, dai palchi della campagna elettorale, stigmatizzato il profilo di grande inaffidabilità e slealtà politica del riconfermato sindaco".

"Purtroppo la questione investe anche lo sviluppo, crescita e rilancio della nostra città. Solo questo sta a cuore della nostra coalizione - conclude La Città di Tutti - A nulla può valere la lista della spesa (che tra l'altro elenca obiettivi traguardati già dalla vecchia Amministrazione) del vicesindaco Domenico Attanasi redatta a fronte del durissimo comunicato del Partito democratico, ormai opposizione in maggioranza se, è vero come è vero che: 'dopo questi primi mesi, salta invece agli occhi la mancanza di qualsiasi programmazione condivisa, di coerenza e soprattutto di leale rispetto dei patti elettorali'.