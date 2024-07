La proposta di "Io Sud": "Si intitoli a Virgilio l'aeroporto del Salento"

L’intitolazione dell’aeroporto di Brindisi al sommo poeta Virgilio. E’ la proposta avanzata da Francesco Saponaro, segretario “Io Sud” per la provincia di Brindisi, al sindaco Giuseppe Marchionna, attraverso una lettera aperta che pubblichiamo di seguito.

Nell’ambito delle iniziative rivolte a sostenere la candidatura della città di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027, desidero invitarLa a valutare la possibilità di proporre la rivisitazione, in chiave storico – culturale, dell’intitolazione dell’aeroporto di Brindisi, da qualche anno Aeroporto del Salento.

Su questa falsariga, l’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi”, oggi potrebbe chiamarsi aeroporto dell’Emilia, quello di Genova – Sestri “Cristoforo Colombo”, aeroporto della Liguria, quello di Firenze “Amerigo Vespucci”, aeroporto della Toscana e cosi per il Leonardo Da Vinci, il Marco Polo, il Karol Wojtyla e tanti altri; si tratta di evenienze improponibili, anzi, in verità, da scongiurare.

Di converso, l’aeroporto di Brindisi, non è del Salento solo per definizione ma semplicemente perché si trova nel Salento, o meglio ancora, nella penisola Ionico – Salentina, morfologicamente costituita dalle tre provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Non solo, ognuno di questi ambiti territoriali ha connotazioni altamente caratterizzanti; la Città Bianca, la Firenze del Sud, ad esempio, sono tali anche senza precisarne l’appartenenza al Salento.

A dirla tutta, “Aeroporto del Salento” è un’espressione anacronistica che poteva avere senso fino a qualche anno fa; oggi appare una descrizione quasi anonima di un luogo, scarsamente connaturata al territorio di appartenenza, in definitiva, uno slogan.

A mente di queste brevi riflessioni, avuto riguardo alla storia millenaria di Brindisi, perché non intitolare il nostro aeroporto al Sommo Poeta Virgilio?

Certamente, il nome non è tutto, ma da quel nome si può ottenere lo slancio necessario ad esaltare le potenzialità dell’aeroporto e dell’intera città.

Sono certo che molti altri saranno i problemi di Brindisi, ma credo anche che sia necessario innescare un senso di appartenenza, di dignità intrinseca e di coesione sociale per avere la voglia di affermare, una volta per tutte, il ruolo di Brindisi in contesti più ampi, favorendo anche l’indispensabile rapporto sinergico tra le province dell’area Ionico-Salentina.

