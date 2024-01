Fratelli D’Italia: inizia la fase congressuale nelle sei province pugliesi

Con le province di Foggia e Bat si apre, sabato prossimo 27 gennaio, la fase congressuale di Fratelli d’Italia della Puglia. Sabato successivo 3 febbraio sarà la volta di Bari e Taranto, mentre sabato 10 febbraio quella di Brindisi e Lecce. In tutti gli appuntamenti saranno presenti, fra gli altri, il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato.

Nel dettaglio: Foggia – 27 gennaio, alle 9.30 (Formedil Cpt Foggia in via Napoli km 3,800); Bat – 27 gennaio, alle 9.00 (Ipanema Club, viale Regina Elena 100, Barletta); Bari – 3 febbraio, alle 9 (Centro congressi Fiera del Levante); Taranto - 3 febbraio, alle 9.30 (Hotel Salina, via Mediterraneo, 1); Brindisi – 10 febbraio, alle 9.30 (Hotel Nettuno, via Angelo Titi, 41); Lecce – 10 febbraio, alle 9 (Hotel Tiziano, via Porta d’Europa).

“Si apre una fase congressuale decisamente importante per Fratelli d’Italia – commenta il coordinatore regionale Gemmato -, circa 17 mila tesserati pugliesi sceglieranno il proprio coordinatore provinciale. È un momento di grande democrazia interna e di grande partecipazione politica. Ma anche di grande unità e compattezza per un partito che avverte la responsabilità di essere partito di governo, chiamato a scelte importanti per il proprio territorio, per la propria regione, per l’Italia. ". Nei prossimi giorni saranno comunicati maggiori dettagli, compreso l’orario del punto stampa che verrà fatto in ogni provincia.