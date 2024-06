Accusato di peculato, ma a far sparire i soldi erano i ladri: assolto dipendente comunale

BRINDISI – Un dipendente comunale è finito a processo con l’accusa di peculato, ma a causare gli ammacchi erano stati i ladri, che più volte, senza particolare difficoltà, si erano introdotti nei locali dell’ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi. E’ stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, un agente contabile 58enne che si è dovuto difendere da uno dei reati più gravi nell’ambito della pubblica amministrazione, punibile con una pena minima di 4 anni. Sono state accolte in toto le tesi difensive sostenute dall’avvocato Rosario Almiento, tanto che il pm ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri (venerdì 27 giugno) dal collegio giudicante presieduto da Tea Verderosa (a latere Anna Guidone e Adriano Zullo).

Il malcapitato era accusato di essersi appropriato indebitamente delle somme incassate per il rilascio delle carte di identità presso la delegazione del rione Sant’Elia e nella sede centrale di piazza Matteotti, per un totale di 5.500 euro, fra settembre 2017 e lo stesso mese del 2019. I soldi sarebbero stati sottratti alle casse comunali in tre trance: una da 308 euro nel 2017; una da 1.090 euro nel 2018; una da 3.102 euro nel 2019.

Ma in quello stesso arco temporale, si erano verificati ben tre furti nell’ufficio Anagrafe. Le denunce sono state prodotte dall’avvocato Almiento nel corso del processo, iniziato nel 2021 e conclusosi ieri, dopo otto udienze. Due furti da circa 7mila euro l’uno sono stati perpetrati rispettivamente il 17 dicembre 2017 e il 18 gennaio 2018, nella delegazione del rione Sant’Elia, poi chiusa. Il terzo, con scasso, è avvenuto nella sede centrale, a novembre 2017.

Per i ladri è stato un gioco da ragazzi impossessarsi dei proventi dell’emissione delle carte d’identità, se si considera che i locali, nonostante le richieste dei dipendenti, non erano muniti di cassaforte. I soldi, versati di mese in mese nell’economati, venivano conservati nei cassetti e negli armadi. Inoltre gli uffici erano sprovvisti di telecamere. Anche questa anomalia era stata segnalata dai dipendenti, senza alcun risultato. La carenza di risorse economiche, a quanto pare, non consentiva di mettere l’ufficio in sicurezza.

In quegli anni, insomma, regnava il causo all’Anagrafe e ci è mancato poco che non ne pagasse le conseguenze un dipendente che invece aveva svolto il suo lavoro in modo impeccabile. Basti pensare che il procedimento disciplinare intrapreso a suo carico si è chiuso con l’archiviazione, per insufficienza di prove. Ora, con la sentenza di assoluzione, questa brutta storia si chiude nel migliore dei modi per il 58enne, ritrovatosi al centro di un vero e proprio incubo.

