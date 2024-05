Futura, un comitato elettorale per la candidatura di Antonio Decaro alle europee

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del movimento politico Futura di Oria, con il quale annuncia l'apertura del comitato elettorale a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alle prossime elezioni europee, che si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024.

Antonio Decaro, amato sindaco di Bari e presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è sempre stata una figura di riferimento per il nostro movimento, orientato sin dalla nascita dalla convinzione che le buone pratiche amministrative siano il faro e l'esempio da seguire per promuovere una politica votata all’esclusivo interesse delle nostre comunità.

L'impegno di Decaro prima da assessore alla Mobilità e poi da sindaco impegnato nella lotta alla criminalità, testimoniata da nove anni vissuti sotto scorta, ha reso Bari una città contemporanea, europea, e allo stesso tempo radicata a una fortissima identità locale che si è finalmente saputa aprire al mondo.

La sua azione politica in dialogo continuo con il civismo e i risultati prodotti negli ultimi anni sono distanti anni luce dall'opportunismo e l'arrivismo di chi ha scelto di fare politica per occupare posti di potere; è per questo che Futura ha scelto di sostenere ufficialmente la sua candidatura, garanzia di nuove opportunità per il nostro territorio.

Con Decaro la Puglia porta in Europa una voce autorevole e competente, espressione della volontà di tutte quelle persone che realmente amano la propria terra e sperano in un futuro più sostenibile e attento alle esigenze di tutti, in particolare delle fasce più deboli della nostra società.