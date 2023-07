Summit G7 in Puglia: la premier Giorgia Meloni nel Brindisino per sondare il terreno

BRINDISI – Giorgia Meloni si troverebbe in provincia di Brindisi. A quanto pare la premier sta trascorrendo il fine settimana in un noto resort di Savelletri, nell’agro di Fasano, dove sarebbe arrivata ieri sera (venerdì 30 giugno). Di certo c’à che la presidente del Consiglio dei ministri è atterrata intorno alle ore 18.45 di ieri a bordo di un volo di Stato che è ripartito poco dopo, presumibilmente senza l’illustre passeggera a bordo.

Meloni era di rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles, conclusosi con un nulla di fatto riguardo alla gestione dei flussi migratori. Ma per quale ragione la tappa nel Brindisino? Il motivo più plausibile, come riportato anche da alcune testate nazionali, è che la Meloni stia vagliando le possibili location del G7 che fra un anno, dopo le elezioni europee, si svolgerà in Puglia.

Nei giorni scorsi si era parlato di Castel del Monte come ipotetica sede. Alcune voci portavano anche a Otranto. Ma a questo punto non è da escludere un coinvolgimento della Valle d’Itria, terra amata dalla premier, più volte meta delle sue vacanze.

La scorsa estate, ospite dell’evento di AffariItaliani.it “La Piazza”, la leader di Fratelli d’Italia, a Ceglie Messapica, la Meloni è stata ripresa mentre si cimentava nella preparazione dei panzerotti. Lo scorso 9 giugno, intervistata da Bruno Vespa in occasione del forum “L’Italia che Verrà”, svoltosi a Masseria Li Reni, nelle campagne di Manduria (Taranto), la Meloni ha ironizzato sul prossimo G7: “Faremo fare i nodini di mozzarella con le mani ai leader mondiali”.

Sul viaggio della premier, ad ogni modo, vige stretto riserbo.