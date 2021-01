Un incontro on line per la "Giornata internazionale della memoria"

BRINDISI - "Giornata internazionale della memoria", previsto un incontro on line per il 27 gennaio, alle 19. E' organizzato dalla federazione dei Giovani Democratici di Brindisi. L'incontro è parte di una serie di tavole rotonde on line con gli stakeholder del territorio. Dopo aver trattato il tema della sanità e del lavoro, prosegue dunque l’appuntamento virtuale con una discussione dedicata alla "Giornata Internazionale della memoria" dal titolo "Per una memoria condivisa".

Sarà l'occasione per ascoltare la voce dei territori e dei suoi amministratori locali. Appuntamento per il 27 Gennaio, alle 19 in diretta dalla pagina Facebook dei Giovani Democratici Provincia di Brindisi al seguente link dell'evento: https://www.facebook.com/events/3787559624639060/

Interverranno: Maurizio Bruno, consigliere regionale; Fabiano Amati, consigliere regionale; Elena Tiziana Brigante, vice-sindaca di Brindisi; Salvatore Ripa, sindaco di San Pancrazio Salentino; Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano; Cosimo Maiorano, sindaco di Latiano; Francesco Rogoli, segretario provinciale del Partito Democratico; Mimmo Tardio, professore; Carmelo Rollo, presidente di LegaCoop Puglia. A moderare l'incontro on line vi sarà Antonio Melcore, GD Brindisi ed Anpi.