Villa Castelli, Barletta riconfermato a furor di popolo: "Apprezzata la mia concretezza"

VILLA CASTELLI – L’esito delle elezioni non è mai stato in dubbio, fin dalle prime schede scrutinate. Giovanni Barletta si conferma sindaco di Villa Castelli per il secondo mandato consecutivo. Nel momento in cui l’articolo viene pubblicato, lo spoglio è ancora in corso, con un paio di sezioni, su sette, da ultimare. Barletta si impone con una percentuale intorno all’80 percento. A seguire Pietro Franco, a capo di una lista di centrodestra e, ancora più staccato, Antonio Rossini (Uniti per Villa Castelli).

Intorno alle ore 17, con un trend ormai consolidato, Barletta è sceso in strada a festeggiare con i suoi concittadini. Il primo cittadino vuole che Villa Castelli diventi “bellissima”, parafrasando il nome della sua lista (“Diventerà bellissima”). Contattato da BrindisiReport, Barletta non nasconde l'emozione, per il grande consenso ricevuto.

“Sarò il sindaco di tutti”, afferma. Barletta si rivolge alla controparte: “C’è da lavorare – spiega - qualche volta ci sarà la critica, ma mi auguro che si lavori nell’interesse della comunità, perché questa città non ha bisogno di litigi”.

Ma Barletta come si spiega un successo di tali proporzioni? “La gente - risponde - ha apprezzato la concretezza. Sono stato sempre presente in mezzo alle persone, anche nei periodi brutti, come quello del Covid. Abbiamo realizzato tante opere, fra cui il centro per anziani e la biblioteca, nei tempi previsti. Abbiamo fatto tanto. La gente lo ha constatato e sono molto onorato”.

Ora il sindaco intende rispettare il programma dei primi 100 giorni. “Lavoreremo – prosegue - fin da subito. Ripartiamo con il turbo, perché ci aspettano cinque anni meravigliosi”.

Riguardo alla composizione della nuova giunta, c’è tempo: “E’ ancora presto ancora, aspettiamo i dati”. Infine un ringraziamento a “tutta la comunità, agli amici e alla famiglia”. E qui Barletta si commuove, mentre in sottofondo si sente il brusio dei suoi concittadini, che festeggiano insieme a lui.

