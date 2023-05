Giovedì 1 giugno la proclamazione ufficiale del neo sindaco Marchionna

BRINDISI - A quattro giorni dal ballottaggio, si terrà la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. La cerimonia dedicata al candidato primo cittadino eletto del centro-destra si terrà domani, giovedì 1 giugno, presso la Sala delle Colonne a palazzo Granafei-Nervegna. Appuntamento per le 18:30. E' il primo evento ufficiale per il neo sindaco - già primo cittadino brindisino negli anni Novanta - che in questi giorni sarà alla prese con la composizione della nuova Giunta che guiderà Brindisi.