Giuseppe Margheriti festeggia: sarà sindaco di Erchie per la quarta volta

ERCHIE - Giuseppe Margheriti sarà sindaco di Erchie. Per la quarta volta. I precedenti per il 53enne neo primo cittadino risalgono al 2007, poi 2012 e 2015. Ha raccolto il 57,67 per cento, con 3.061 preferenze. Lo sfidante, Cosimo Valente, ne ha raccolte 2.247 e si è fermato al 42,33 per cento. Valente è a capo della lista Idea Erchie, vicina al centro-sinistra, che avrà quattro seggi in consiglio comunale. Margheriti ha corso con Erchie che vogliamo, area di centro-destra che ha conquistato otto scranni. In paese si è tornati alle urne dopo il terremoto giudiziario che ha portato alla caduta della giunta presieduta dal sindaco Pasquale Nicolì, eletto nel 2020. Trattandosi di comune di poco meno di 9 mila abitanti, le elezioni andavano decise al primo turno.

Margheriti, a risultato praticamente acquisito, ha dichiarato: "Credo che non ci siano parole per descrivere un risultato come questo. Erchie, che mi elegge per la quarta volta, ha fiducia in Giuseppe Margheriti. E Giuseppe non deluderà. Un risultato così, non lo aspettavo, ma sentivo la fiducia e l'affetto degli elettori". Tempi per la squadra di governo? "Da subito. Era stato stabilito di dare possibilità ai cittadini, i più votati saranno vice sindaco e assessori, poi, per le deleghe, vedremo in seguito", ha aggiunto telefonicamente a BrindisiReport. Su 8.030 elettori, hanno votato in 5.464, con affluenza pari al 68,04 per cento.

Articolo aggiornato alle 18:10 (dati definitivi)