Brindisi: Giuseppe Nardelli nuovo commissario cittadino di Udc

BRINDISI - Il geometra Giuseppe Nardelli è il nuovo commissario cittadino di Brindisi di Udc. La nomina è avvenuta in accordo con le segreterie regionali e nazionali del partito. “A lui – dichiara Paolo Chiantera, commissario provinciale di Udc - va il ringraziamento per la disponibilità mostrata nel voler contribuire al rilancio del Partito anche in vista degli appuntamenti elettorali del 20 settembre. L'esperienza professionale, la conoscenza dei problemi amministrativi e il suo impegno nel mondo della cultura saranno riferimento per la riorganizzazione del partito nella città di Brindisi”.

