Il Governo si è espresso ancora sul deposito Gnl, ma "i dubbi permangono"

BRINDISI - Il giorno dopo il "no" del Governo alla revoca del decreto che autorizza la realizzazione del deposito Gnl nel porto di Brindisi è tempo di reazioni. In realtà, già ieri (mercoledì 8 novembre), l'ex sindaco Riccardo Rossi aveva dedicato alla vicenda un post su Facebook. La chiosa: "Registriamo che il Governo non mostra alcuna intenzione di revocare l'autorizzazione dell'impianto. Nessun rispetto per la volontà del Consiglio comunale". Il riferimento è all'assise del 27 ottobre scorso, quando a Brindisi maggioranza e opposizione hanno raggiunto l'intesa sul deposito di Gnl a Costa Morena est. La conferenza dei capigruppo ha dato vita a un documento unitario che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, al termine della lunga seduta monotematica. In breve, la richiesta: il Ministero riesamini l'iter autorizzativo.

Ieri, come anticipato, il sottosegretario Claudio Barbaro ha risposto al quesito posto dal deputato Angelo Bonelli (Europa Verde) in commissione Ambiente. Niente revoca del decreto interministeriale del 2022 che ha dato il via libera a Edison. Il sottosegretario ha spiegato che, date le dimensioni previste dal progetto, non è necessaria alcuna Via, ovvero la Valutazione di impatto ambientale (leggi l'articolo completo). Il capogruppo brindisino del Partito Democratico, Francesco Cannalire, in una nota spiega che "la risposta evasiva e lacunosa del sottosegretario Barbaro sulla questione Edison conferma ulteriormente la mancanza di chiarezza che da qualche tempo denunciamo sulle procedure per l'insediamento Edison".

Insomma, i dubbi permangono. La posizione del Pd è netta: "Infatti, se persino il rappresentante politico del ministero dell'Ambiente ignora dettagli importanti come il cofinanziamento con fondi Pnrr dell'investimento Edison, non riconosce le evidenti incongruenze emerse dopo i confronti pubblici e non tiene conto del contesto in cui si vorrebbe realizzare tale insediamento, i dubbi e le perplessità già sollevate si rafforzano. E' sconcertante e preoccupante la superficialità con cui chi dovrebbe proteggere i cittadini tratta argomenti particolarmente sensibili per la sicurezza e la salute, senza l'attenzione e la preparazione necessaria".

Infine, Cannalire annuncia le prossime mosse, che coinvolgono un altro livello pubblico: "A questo punto è ovvio dubitare delle reali intenzioni dei Ministeri coinvolti di riesaminare, attraverso un'istruttoria che consideri le criticità emerse, il decreto interministeriale come richiesto all'unanimità dal Consiglio comunale. Nei prossimi giorni trasmetteremo al presidente del Ctr (Comitato tecnico regionale, ndr) gli approfondimenti effettuati in queste settimane, che avrà, insieme a tutto il comitato, il dovere e la responsabilità di valutare ogni aspetto e le problematiche emerse durante i confronti propedeutici al Consiglio comunale monotematico".