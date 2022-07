Gradimento dei sindaci, Riccardo Rossi recupera cinque punti percentuali

BRINDISI - Indice di gradimento dei sindaci, il primo cittadino di Brindisi, Riccardo Rossi, risale la classifica. Guadagna in un anno cinque punti percentuali. E' quanto emerge dalla pubblicazione del Governance poll del Sole 24 Ore. La classifica dei sindaci italiani è guidata da Luigi Brugnano (Venezia), seguito da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno). Chiude il podio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che nel 2021 guidava la classifica dei primi cittadini.

Tornando a Rossi, l'anno scorso si attestava in 93esima posizione, ex aequo con Chiara Appendino (Torino) e Virginia Raggi (Roma). Il suo gradimento era al 43 per cento. Oggi, lunedì 4 luglio 2022, si attesta al 48,5 per cento, occupando la 66esima piazza. Non sono comunque stati testati i Comuni il cui sindaco è in carica del giugno 2022, troppo poco tempo per valutare l'impatto di una Amministrazione.

Per quanto riguarda i presidenti di regione, il pugliese Michele Emiliano è stabile, al 46 per cento, rispetto allo scorso anno. Guadagna una posizione: è decimo nel 2022. Al primo posto si trova Luca Zaia (Veneto), come lo scorso anno. In seconda posizione c'è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). In terza piazza c'è Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna.