Igiene urbana, Marchionna: "Condizione assolutamente disperata in città"

BRINDISI – Dalle difficoltà nel servizio di raccolta dei rifiuti alla crisi industriale, passando per il dossier Multiservizi, il sindaco Giuseppe Marchionna ha toccato varie tematiche sul presente e sul futuro della città, in un vero e proprio intervento programmatico esposto al termine del dibattito politico che ieri ha animato la seduta del consiglio comunale: la prima della nuova giunta varata la scorsa settimana dal primo cittadino.

L’argomento più sentito dai cittadini è quello dell’igiene urbana. A tal proposito il sindaco parla di “condizione assolutamente disperata”. Il primo cittadino spiega di aver convocato per due volte, nell’ultima settimana, la ditta Avr (ex Teorema), appaltatrice del servizio dallo scorso ottobre.

Il sindaco solleva due problemi. Da un lato la “scarsa propensione di buona parte della popolazione a non collaborare a un efficiente servizio”. Dall’altro “l’obiettiva criticità riscontrabile nelle percentuali di assenteismo”. Alla base delle criticità c’è un “capitolato di appalto che è largamente insufficiente e che non ha previsto quali erano le necessità di questa città, che in estate arriva a 120-130mila unità giornaliere”.

Marchionna ritiene un passo “fondamentale” aver istituito un Aro (ambito di raccolta ottimale) singolo per il comune di Brindisi, ma bisogna fare i conti anche con “i ritardi cronici della Regione”. “Abbiamo un surplus di costi - prosegue - per smaltire i rifiuti fino a Massafra (Taranto)”. Poi c’è anche il problema del bando delle gare con la formula dei due anni più uno, “che non consentono nessuna pianificazione di ampio respiro”. Da migliorare anche la comunicazione con i cittadini, attraverso un’azione “continua, quotidiana e giornaliera”. “Sto cercando in tutte le maniere di spingere l’azienda ad assumere iniziative straordinarie - asserisce ancora Marchionna - nel quadro delle caratteristiche contrattuali che lo hanno definito”.

Altro tema caldo è il futuro della Brindisi Multiservizi. Il consiglio comunale monotematico sul rendiconto 2023 e il piano industriale triennale della partecipata era previsto per il 29 luglio, ma slitterà fra il 30 e il 31. La giornata del 29 sarà infatti dedicata alla celebrazione del riconoscimento della Via Appia antica come patrimonio dell’Unesco, in presenza dei sindaci di Roma e Benevento.

Nell’ambito dei servizi sociali, il sindaco punta alla riduzione della dispersione scolastica e al contrasto alla povertà educativa.

E poi c’è la grande questione del futuro industriale e socio culturale della città. L'’amministrazione intende dar vita a “una nuova idea di città che deve essere realizzata partendo dal presupposto che questo territorio è arrivato a fine ciclo industriale”. In quest’ottica, la candidatura a capitale della cultura nel 2027 rientra in un discorso più ad ampio respiro, mirato a “costruire quello che a Brindisi manca da almeno un ventennio, che è lo spirito di comunità”.

A tenere banco anche il nodo decarbonizzazione. “Le proposte - afferma Marchionna - cominciano ad arrivare dalle aziende, rispetto al silenzio assordante dell’ultimo anno”. Il concetto chiave è quello di sviluppo sostenibile: “Acqua, vento e sole sono le tre grandi caratteristiche - afferma ancora Marchionna - sulle quali dovremo pensare tutta la nostra capacità produttiva in termini di sviluppo sostenibile”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/