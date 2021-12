L'impegno del viceministro Fratin: "A breve tavolo per lo sviluppo di Brindisi"

BRINDISI - Il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, raccoglie la proposta di istituire un tavolo di governo per Brindisi formulata dal presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. L’impegno è stato assunto nel corso di un incontro promosso da Confindustria che si è svolto stamattina (lunedì 6 dicembre) a Bari. Lo fa sapere il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia). “Il viceministro – dichiara il parlamentare – ha confermato che a breve darà seguito all’impegno già assunto con me di istituire un tavolo per l’Accordo di Programma sugli interventi per lo sviluppo della città. Siamo in prima linea per dare risposte al territorio pugliese e riprodurre il ‘metodo Brindisi’ anche per le altre realtà della nostra Regione. Lo faremo con il sostegno e la collaborazione di tutti i riferimenti istituzionali di Forza Italia: dal viceministro Pichetto Fratin al sottosegretario Sisto ed al ministro Carfagna”.