"Importante potenziare servizi nell'aeroporto, AdP illustri gli investimenti futuri"

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta, firmata dai consiglieri comunali di Brindisi Francesco Cannalire (Partito Democratico) e Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina).

L’aeroporto di Brindisi rappresenta indubbiamente un asset strategico per tutto il territorio salentino. Negli ultimi anni l’aumento costante di traffici e di passeggeri, grazie al continuo sostegno della Regione Puglia, ha rappresentato una notevole occasione di marketing territoriale e di garanzia rispetto alla mobilità dei cittadini pugliesi.

Siamo convinti che anche il grande lavoro della società Aeroporti di Puglia sia stato determinante e perciò debba essere pienamente sostenuto. Riteniamo necessario, allo stesso tempo, continuare a stimolare e sollecitare una promozione sempre maggiore dello scalo brindisino tramite investimenti infrastrutturali e di potenziamento in generale. Per questo, infatti, la possibilità che si possa realizzare un raddoppio dell’aerostazione di Brindisi è un’eventualità che può e deve delineare una svolta decisiva per il futuro.

Ovviamente questo significa un auspicabile accrescimento dell’offerta di voli e servizi come già sta avvenendo per lo scalo di Bari con la apertura, per esempio, di una farmacia dell’ampliamento dei parcheggi e di un adeguato servizio di duty free che possa mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio. Con milioni di passeggeri in transito ogni anno, la realizzazione di una farmacia anche nello scalo di Brindisi rappresenterebbe, a nostro avviso, un servizio essenziale, continuativo e fondamentale anche per tutta la città.

Ancora, riteniamo fondamentale che si possa accelerare iter per la creazione anche di un asilo nido da parte di Aeroporti di Puglia che possa rendere alla città un servizio ormai non più rinunciabile. Alla luce di quanto premesso, consideriamo utile che i rappresentanti di Aeroporti di Puglia possano illustrare il piano di investimenti per i prossimi anni per lo scalo brindisino e per questo promuoveremo la loro convocazione, nelle prossime settimane, nella conferenza dei capigruppo e nelle commissioni preposte.